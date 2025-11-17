हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लगा दो पैसा...2000 तक जाएगा भाव, डिफेंस स्टॉक को लेकर एक्सपर्ट बुलिश; जानें टारगेट प्राइस

लगा दो पैसा...2000 तक जाएगा भाव, डिफेंस स्टॉक को लेकर एक्सपर्ट बुलिश; जानें टारगेट प्राइस

 Bharat Dynamics Ltd Shares: डिफेंस कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के शेयर इन दिनों सातवें आसमान पर हैं. दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन के साथ कंपनी को सरकार से बड़ा डिफेंस ऑर्डर भी मिला है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 17 Nov 2025 10:26 AM (IST)
Preferred Sources

Bharat Dynamics Ltd Shares: डिफेंस सेक्टर की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (Bharat Dynamics Ltd) ने शुक्रवार को शेयर बाजार में अच्छा कारोबार किया. इस दिन 7.2 परसेंट की बढ़त हासिल कर शेयर 1,628.60 रुपये के अपने हाई लेवल पर पहुंच गए. शेयरों में आई इस तेजी की दो वजहें हैं- एक तो कंपनी ने कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन और दूसरा इसे भारत सरकार से एक बड़ा ऑर्डर मिला है. 

कंपनी के रेवेन्यू में भी उछाल

जुलाई-सितंबर तिमाही में डिफेंस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) भी साल-दर-साल 76.2 परसेंट बढ़ा है, जो  216 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. जबकि कारोबारी साल 2025 की दूसरी तिमाही में यह 123 करोड़ रुपये था. इस दौरान रेवेन्यू दोगुना होकर 1,147 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 110.6 परसेंट ज्यादा है. वहीं, EBITDA 90 परसेंट बढ़कर 188 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. हालांकि, EBITDA मार्जिन 170  बेसिस पॉइंट की कटौती के साथ 16.4 परसेंट रह गया.

BDL को 2,095.70 करोड़ का ऑर्डर

कंपनी को इन्वर एंटी-टैंक मिसाइलों की सप्लाई के लिए रक्षा मंत्रालय से 2,095.70 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. यह ऑर्डर तीन साल में पूरा किया जाना है. कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, BDL ने भारतीय सेना के लिए इन्वर एंटी-टैंक मिसाइलों की सप्लाई के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ 2,095.70 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं. 

ब्रोकरेज को स्टॉक से उम्मीद

भारत डायनेमिक्स के शेयरों ने पिछले साल 63.71 परसेंट का दमदार रिटर्न दिया है. साल-दर-साल स्टॉक 42.93 परसेंट तक चढ़ा है. पिछले तीन महीनों में शेयर ने 2.75 परसेंट और पिछले महीने 8.8 परसेंट की बढ़त हासिल की है. हालांकि, छह महीनों के दौरान कुछ मुनाफावसूली होने के चलते 8.19 परसेंट की गिरावट भी आई है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल BDL के शेयर को लेकर कॉन्फिडेंट है इसलिए ब्रोकरेज ने इसे 'BUY' रेटिंग देते हुए 2000 रुपये टारगेट प्राइस सेट किया है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 17 Nov 2025 10:26 AM (IST)
Embed widget