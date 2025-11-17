Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बौखला गए हैं. रविवार को रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर भड़कते हुए उन्होंने और सख्त पेनाल्टी लगाए जाने की चेतावनी दे डाली. साथ ही बातों ही बातों को ईरान को जल्द ही ब्लैक लिस्ट कर दिए जाने का भी संकेत दे दिया.

पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद मॉस्को के साथ कारोबारी रिश्ता रखने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना रहे हैं. उन्होंने कहा, रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर बहुत कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे. इसमें ईरान को भी शामिल किए जाने का मैंने सुझाव दिया है. इस बीच ट्रंप ने रूस में तेल की दो सबसे बड़ी कंपनियों रोसनेफ्ट (Rosneft) और लुकोइल (Lukoil) पर प्रतिबंध लगा दिए. इसके तहत, अमेरिका में रोसनेफ्ट और लुकोइल की सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं और अमेरिकी नागरिकों पर इन कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार के वित्तीय लेनदेन करने पर भी रोक लगा दी गई है.

अमेरिका के बढ़ते दबाव के बाद भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ जंग नहीं खत्म करने के अपनी बात पर अड़े हुए हैं. पुतिन ने पिछले महीने कहा था, "कोई भी स्वाभिमानी देश और कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं लेता." उन्होंने चेतावनी दी थी कि अमेरिकी प्रतिबंधों से वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिसका उल्टा असर वाशिंगटन पर पड़ेगा.