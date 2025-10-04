8 महीने से लगातार गिर रहे थे शेयर, अब ऐसे पलटा पासा; महज 1 महीने में 87 परसेंट तक चढ़ा स्टॉक

Smallcap Stock: भारतीय शेयर बाजार के लिए सितंबर का महीना उतार-चढ़ाव भरा रहा. हालांकि, इसके बावजूद कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स में गजब की तेजी देखने को मिली. इन्हीं में से एक है मर्करी ट्रेड लिंक्स. कंपनी के शेयर 6.40 प्रति शेयर से बढ़कर 12 रुपये प्रति शेयर हो गए. अकेले सितंबर के महीने में इसमें 87 परसेंट का उछाल आया. स्टॉक का परफॉर्मेंस इतना गजब रहा कि 11 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक लगातार इसमें अपर सर्किट लगा रहा.

आठ महीने की गिरावट पर लगा ब्रेक

इस तेजी ने बीते आठ महीने में चली आ रही गिरावट का सिलसिला भी तोड़ दिया. इससे शेयरहोल्डर्स को बड़ी राहत मिली है, जो शेयर के फिर से संभलने का इंतजार कर रहे थे. भले ही पिछले महीने शेयर ने जोरदार वापसी की है, लेकिन इसे अभी और लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि यह अभी भी दिसंबर 2023 में दर्ज अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 105 रुपये प्रति शेयर से 88 परसेंट नीचे है. इसके अलावा, यह अपने 52-हफ्तों के हाई लेवल 39 प्रति शेयर से अभी भी 69 परसेंट नीचे है.

शेयर ने निवेशकों का खूब कराया मुनाफा

Mercury Trade Links के शेयरों ने अक्टूबर में भी अपनी बढ़त का सिलसिला जारी रखा है. बुधवार के कारोबार में इसमें 5 परसेंट का अपर सर्किट लगा और कीमत 12.61 प्रति शेयर पर पहुंच गए. यह लगातार 15वां दिन है जब शेयर अपर प्राइस बैंड पर बंद हुआ. इस दौरान इसने 6.12 रुपये प्रति शेयर से बढ़कर 106 परसेंट का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. हालांकि, पिछले तीन महीने में शेयर में लगभग 2 परसेंट, 6 महीने में 30 परसेंट और 1 साल में 69 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है.

इसके उलट Mercury Trade Links के शेयरों में तीन साल में 490 परसेंट और 5 साल में 519 परसेंट का जबरदस्त उछाल भी आया है. ट्रेंडलाइन की लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक, कंपनी में सामान्य शेयरधारकों की 70.8 परसेंट हिस्सेदारी है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के पास 29.2 परसेंट हिस्सेदारी है. जून तिमाही से प्रमोटरों की कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

क्या COD ऑर्डर्स पर आपसे भी वसूला जा रहा एक्स्ट्रा चार्ज? सरकार अब उठाने जा रही है बड़ा कदम