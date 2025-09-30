लगातार आठवें दिन गिरा बाजार, 400 अंक तक टूटा सेंसेक्स, ये हैं 4 बड़े फैक्टर

Stock Market News : भारतीय शेयर बाजार के लिए 30 सितंबर का दिन उतार चढ़ाव वाला रहा. दिन के शुरुआती कारोबार में मजबूती देखने को मिली. हालांकि दोपहर आते आते शेयर बाजार लाल हो गया. सेंसेक्स अपने दिन के हाई स्तर से 450 अंकों तक गिरा. वहीं निफ्टी 131 अंकों पर फिसल कर लाल हो गई.

कारोबारी सत्र के खत्म होने पर सेंसेक्स 97.32 अंक या 0.12 प्रतिशत पर लाल निशान के साथ बंद हुआ. ULTRACEMCO, ADANIPORTS, TATAMOTORS, BEL, BAJFINANCE टॉप गेनर रहे. वहीं ITC, BHARTIARTL, TRENT, TITAN टॉप लूजर रहे. निफ्टी 50 भी 23.80 अंक या 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ.

1. विदेशी निवेशकों की बिकवाली

पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, कि विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार पर कम भरोसा दिखा रहे हैं. आखिरी 7 दिनों में विदेशी निवेशकों ने जबरदस्त बिकवाली की है. इसका सिलसिला मंगलवार के कारोबारी दिन भी जारी रहा. मार्केट गिरने की यह भी एक वजह हो सकती है. सिर्फ सितंबर महीने की बात करें तो अभी तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 32,900 करोड़ रुपये की निकासी की है. विशेषज्ञों का मानना हैं कि एफआईआईएस की बिकवाली और किसी भी तरह के पॉजिटिव ट्रिगर के ना होने से शेयर बाजार में गिरावट हो रही हैं.

रिलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा का मानना हैं कि हालिया गिरावट के बाद निफ्टी में 24,400-24,500 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट पर बनी हुई है. साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और आरबीआई की पॉलिसी से पहले सतर्कता, बाजार की तेजी को सीमित करने का काम कर रही है.

2. निवेशक RBI की मॉनिटरी पॉलिसी का लेकर है सर्तक

आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की बैठक 29 सितंबर को शुरु हुई थी और जिसका फैसला 1 अक्टूबर को आएंगे. ज्यादातर निवेशक इस बैठक के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और निवेश करने में सतर्कता बनाए हुए हैं. इस बैठक को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई रेपो दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेंगी. शेयर मार्केट के लाल निशान पर ट्रेंड होने का यह भी एक कारण हो सकता है.

3. इंडिया VIX में देखा गया उछाल

इंडिया VIX शेयर बाजार में हो रही अस्थिरता को दिखाने वाला इंडेक्स है. कारोबारी सप्ताह के पहले ही दिन इसमें उछाल देखा गया और यह 3 प्रतिशत से बढ़कर 11.73 प्रतिशत पर पहुंच गई. वोलैटिलिटी इंडेक्स में इस तेजी के कारण निवेशकों का भरोसा बाजार पर कम रहा. बाजार में होने वाली संभावित अनिश्चितता के कारण शेयर बाजार में गिरावट देखी गई.

4. टैरिफ और H-1 बी वीजा का मुद्दा

अमेरिका से जारी टैरिफ वार्ता की अभी तक कोई सकारात्मक खबर नहीं आई है. साथ ही H-1 बी वीजा के मुद्दे पर भी किसी भी प्रकार की सहमति नहीं बनी है. जिसका सीधा परिणाम शेयर बाजार पर दिख रहा है. TCS के शेयर में भारी गिरावट देखी गई. वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल और अमेरिका के H-1 बी वीजा की विवाद के बाद से ही कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे है.



डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें : केन्द्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, दशहरा से पहले 30 दिन का बोनस