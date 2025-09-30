केन्द्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, दशहरा से पहले 30 दिन का बोनस

Central Govt Bonus 2025: भारत में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है और इस मौके पर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार अपने ग्रुप C और गैर-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर का नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड (एड-हॉक) बोनस देगी. वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कर्मचारियों को 6,908 रुपए का बोनस मिलेगा. इस आदेश से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और वे उत्साहित हैं कि उनका बोनस कितना आएगा.

कौन-कौन मिलेगा बोनस:

सरकार ने बताया कि ऐसे कर्मचारी, जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में रहे हैं और जिन्होंने कम से कम 6 महीने लगातार काम किया है, उन्हें यह बोनस मिलेगा. केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के सभी कर्मचारियों को भी बोनस की राशि मिलेगी. इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों के ऐसे कर्मचारी, जो केंद्र सरकार के वेतन ढांचे के अनुसार वेतन पाते हैं, उन्हें भी बोनस मिलेगा.

जिन कर्मचारियों ने पूरे साल सेवा दी है, उन्हें 6,908 रुपए का बोनस मिलेगा. वहीं, जिन्होंने पूरे 12 महीने काम नहीं किया, उन्हें प्रो-राटा (काम किए गए महीने के आधार पर) बोनस मिलेगा. सरकार ने एड-हॉक और कैजुअल कर्मचारियों के लिए भी बोनस देने की घोषणा की है. पिछले तीन वर्षों से लगातार सेवा देने वाले कैजुअल कर्मचारी 1,184 रुपए बोनस के रूप में पाएंगे.

मैक्सिमम बोनस और कैलकुलेशन:

सरकार के आदेश के अनुसार, एड-हॉक बोनस की कैलकुलेशन के लिए मासिक सैलरी की मैक्सिमम लिमिट 7,000 रुपए तय की गई है. बोनस इस आधार पर कैलकुलेट होगा कि कर्मचारी की एवरेज सैलरी या मैक्सिमम लिमिट में से जो कम होगी, उसे 30 दिनों के वेतन के अनुसार बोनस में बदला जाएगा. उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 7,000 रुपए है, तो 30 दिनों का बोनस लगभग 6,907 रुपए होगा. इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और त्योहारी सीजन में उनके घरों में खुशियों की बौछार होगी.

