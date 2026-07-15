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हिंदी न्यूज़बिजनेसपूरी जवानी निकल जाएगी... शख्स ने दी EMI के जाल में न फंसने की सलाह, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

पूरी जवानी निकल जाएगी... शख्स ने दी EMI के जाल में न फंसने की सलाह, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

Viral Video on EMI: सोशल मीडिया पर यूजर की दी गई फाइनेंशियल एडवाइस पर अब बहस छिड़ गई है. यूजर ने अपने इस वायरल वीडियो में लोगों से ईएमआई की जाल में न फंसने की सलाह दी है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 15 Jul 2026 11:52 AM (IST)
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Viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स लोगों को EMI (हर महीने की किस्त) पर महंगी चीजें न खरीदने की सलाह देते नजर आ रहा है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में अमित नाम का एक शख्स लोगों से यह कहते हुए नजर आ रहा है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए तब तक ईएमआई से लग्जरी सामान या कोई और महंगी चीज न खरीदें, जब तक कि आपकी आमदनी आराम से उसकी किस्त भरने के लायक न हो जाए. 

'EMI के चक्कर में न फंसे'

अमित कहते हैं कि लोग जिंदगी में कई गलतियां करते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी EMI के चक्कर में फंसने की गलती नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपका या आपके माता-पिता का यह सपना हो कि आपका अपना एक घर हो, अपनी गाड़ी हो, लेकिन एक बार ईएमआई की जाल में फंसने पर पूरी जवानी बिना कुछ हासिल किए ही निकल जाएगी.

किस्त भरने का हमेशा दबाव

अमित यह भी कहते हैं कि कार या कोई और महंगी चीज खरीदने से आपको एक दिन के लिए खुद पर गर्व होगा या खुशी मिलेगी, आपके माता-पिता व आस-पास के लोग भी गर्व महसूस कर सकते हैं. हालांकि, इसके बाद जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं रह जाएगा. हर महीने किस्त भरने का कुछ इस कदर प्रेशर रहेगा कि इसका असर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पर पड़ेगा. अमित का कहना है कि समय पर किस्त न भर पाने का डर कुछ इस कदर हावी रहता है कि इंसान न तो जॉब में कुछ अच्छा कर पाता है और न उसकी पसर्नल लाइफ ही अच्छी रह जाती है. उस पर हमेशा आर्थिक तनाव बना रहेगा. 

 
 
 
 
 
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पोस्ट पर छिड़ी बहस

अमित के इस पोस्ट पर यूजर्स दो गुट में बंट गए हैं. कुछ उनके पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं कि वाकई में ईएमआई के बोझ की वजह से युवा नौकरी में बंधकर रह जाते हैं और अपना कोई स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने का जोखिम नहीं ले पाते हैं. वहीं, कुछ का कहना है कि ईएमआई एक स्मार्ट फाइनेंशियल टूल है. इसके जरिए आप लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. ईएमआई से सेविंग्स बनी रहती है. आप धीरे-धीरे उससे खर्च कर पाते हैं. इससे इमरजेंसी फंड भी बना रहता है और जरूरत की चीजें भी पूरी होती जाती है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
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