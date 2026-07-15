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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday: कल- परसों क्यों बंद रहेंगे बैंक? जानें 16 और 17 जुलाई को बैंक की छुट्टी का क्या है कारण

Bank Holiday: कल- परसों क्यों बंद रहेंगे बैंक? जानें 16 और 17 जुलाई को बैंक की छुट्टी का क्या है कारण

Bank Holiday: 16 और 17 जुलाई 2026 को कहां- कहां बैंक बंद रहने वाले हैं? यहां से जानिए RBI के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार छुट्टी क्यों है और कहां बैंक बंद रहेंगे.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 15 Jul 2026 10:19 AM (IST)
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Bank Holiday: अगर आपको अगले दो दिनों में बैंक ब्रांच जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है तो ये खबर आपके लिए ही है. 16 और 17 जुलाई 2026 को देश के कुछ राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं. जी हां, इसका मतलब है कि ये छुट्टी पूरे देश में नहीं होगी, बल्कि RBI के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार कुछ राज्यों में ही लागू रहेगी. आइये यहां से जानते हैं कि 16 और 17 जुलाई को कहां- कहां छुट्टी है और क्यों है.  

16 जुलाई को क्यों बंद रहेंगे बैंक?
16 जुलाई, गुरुवार को हरेला और यू तिरोत सिंह डे जैसे खास अवसर की वजह से उत्तराखंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे. इन राज्यों में सभी सरकारी और निजी बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा. दूसरे राज्यों में तो बैंक खुले ही रहेंगे.  

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17 जुलाई को क्या है छुट्टी का कारण?
17 जुलाई, दिन शुक्रवार को यू तिरोत सिंह डे के अवसर पर मेघालय में बैंक अवकाश रहेगा. बस मेघायल छोड़कर बाकि हर जगह के बैंक खुले रहने वाले हैं.

क्या ऑनलाइन बैंकिंग पर पड़ेगा असर?
नहीं. बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM और डिजिटल पेमेंट सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी. ग्राहक ऑनलाइन लेनदेन और नकदी निकासी जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे. 

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बैंक जाने से पहले क्या करें?
अगर आपका काम चेक जमा करने, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने, KYC अपडेट कराने या किसी अन्य शाखा संबंधी सेवा से जुड़ा है, तो अपने राज्य में बैंक अवकाश की जानकारी पहले ही जांच लें. इससे आपको फालतू परेशानी से बचने में मदद मिलेगी.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 Jul 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
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