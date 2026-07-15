Bank Holiday: अगर आपको अगले दो दिनों में बैंक ब्रांच जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है तो ये खबर आपके लिए ही है. 16 और 17 जुलाई 2026 को देश के कुछ राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं. जी हां, इसका मतलब है कि ये छुट्टी पूरे देश में नहीं होगी, बल्कि RBI के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार कुछ राज्यों में ही लागू रहेगी. आइये यहां से जानते हैं कि 16 और 17 जुलाई को कहां- कहां छुट्टी है और क्यों है.

16 जुलाई को क्यों बंद रहेंगे बैंक?

16 जुलाई, गुरुवार को हरेला और यू तिरोत सिंह डे जैसे खास अवसर की वजह से उत्तराखंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे. इन राज्यों में सभी सरकारी और निजी बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा. दूसरे राज्यों में तो बैंक खुले ही रहेंगे.

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17 जुलाई को क्या है छुट्टी का कारण?

17 जुलाई, दिन शुक्रवार को यू तिरोत सिंह डे के अवसर पर मेघालय में बैंक अवकाश रहेगा. बस मेघायल छोड़कर बाकि हर जगह के बैंक खुले रहने वाले हैं.

क्या ऑनलाइन बैंकिंग पर पड़ेगा असर?

नहीं. बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM और डिजिटल पेमेंट सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी. ग्राहक ऑनलाइन लेनदेन और नकदी निकासी जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे.

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बैंक जाने से पहले क्या करें?

अगर आपका काम चेक जमा करने, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने, KYC अपडेट कराने या किसी अन्य शाखा संबंधी सेवा से जुड़ा है, तो अपने राज्य में बैंक अवकाश की जानकारी पहले ही जांच लें. इससे आपको फालतू परेशानी से बचने में मदद मिलेगी.