Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू, कीमत घटेगी.

स्कॉच, व्हिस्की, लक्जरी कारें भारत में होंगी काफी सस्ती.

99% भारतीय उत्पाद ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त निर्यात हो सकेंगे.

India-UK Free Trade Deal: भारत के लिए आज का दिन काफी बड़ा है क्योंकि आज ही से भारत और UK के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) आधिकारिक तौर पर लागू होने जा रहा है. इसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. इसके लागू होने से ब्रिटेन से भारत आने वाले सामानों की कीमत काफी कम हो जाएगी क्योंकि FTA लागू होने के बाद दोनों देशों के आयात और निर्यात पर लगने वाले टैरिफ में भारी कटौती की जाएगी. इस अहम समझौते के लागू होने की घोषणा पिछले महीने (जून) की गई थी.

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) की जानकारी के अनुसार, भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटिश स्कॉच और व्हिस्की इंडस्ट्री को होगा. अभी भारत में ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच, व्हिस्की और जिन (Gin) पर लगने वाली 150% की भारी इम्पोर्ट ड्यूटी को FTA के तहत 75% तक घटाकर 40% कर दिया जाएगा. लिहाजा, भारतीय बाजारों में स्कॉच व्हिस्की और दूसरी ब्रिटिश व्हिस्की की कीमतें काफी कम हो जाएंगी. उदाहरण के तौर पर, अभी 5000 रुपये में बिकने वाली स्कॉच की बोतल अब करीब 3500 रुपये मके आसपास बिकेगी.

लग्जरी कारें भी होंगी किफायती

FTA में कोटा सिस्टम के तहत जगुआर लैंड रोवर, रोल्स रॉयल्स और बेंटले जैसी यूके की लग्जरी कारों पर से इम्पोर्ट ड्यूटी को 100% से सीधे घटाकर 10% कर दिया जाएगा. पहले साल 20000 कारों को कम इम्पोर्ट ड्यूटी पर आयात होने की इजाजत दी गई है.

1500cc से 3000cc तक की 5000 कारें रियायती दरों पर इंपोर्ट की जा सकती हैं. इन कारों पर इम्‍पोर्ट ड्यूटी 66% से घटकर 50% कर दी गई है. बाद में इसे धीरे-धीरे और कम किया जाएगा. यानी कि प्रीमियम कारों की कीमतें 20-30% तक कम होने वाली हैं.

और कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती?

ब्रिटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स पर टैरिफ को 15% से घटाकर 3% कर दिया गया है. इससे ये भी आज काफी सस्ते हो जाएंगे. इनके अलावा, यूके से इम्पोर्ट होने वाली चॉकलेट्स, बिस्किट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सैल्मन फिश वगैरह के भी दाम पहले के मुकाबले काफी घट जाएंगे.

भारत को क्या होगा फायदा?

यह डील सिर्फ ब्रिटेन के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक बड़ी जीत है. भारत-UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लागू होने से भारत से यूके जाने वाले 99% प्रोडक्ट्स जीरो टैरिफ के UK मार्केट में पहुंच सकेंगे. पहले, भारतीय एक्सपोर्टर्स को टेक्सटाइल और कपड़ों पर 12%, बेस मेटल्स पर 10% और केमिकल्स पर 8% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी.

FTA के तहत चूंकि 99% भारतीय प्रोडक्ट्स UK में जीरो-ड्यूटी पर एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे. इससे भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, लेदर, कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स, जेम्स व जूलरी, मरीन प्रोडक्ट्स ब्रिटिश ग्राहकों के लिए ज्यादा कॉम्पिटिटिव और सस्ते हो जाएंगे. इससे वहां उनका उपभोग तेजी से बढ़ेगा, जिससे एक्सपोर्ट्स और कंपनी को फायदा होगा.

ये भी पढ़ें:

37700 करोड़ के IPO से पहले Jio ने लिया बड़ा फैसला, जानें कंपनी ने एकाएक उठाया कौन सा कदम?