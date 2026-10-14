रेलवे कर्मचारियों के लिए फेस्टिव बोनस का ऐलान जल्द, 1865 करोड़ का भुगतान करेगी सरकार

दीवाली और छठ से पहले रेलवे के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों को जल्दी ही उत्पादकता से जुड़ा बोनस यानी सालाना बोनस देने की मंजूरी मिल सकती है. सरकारी सूत्रों ने बताया है कि कैबिनिट की बैठक में सरकार इस पर मुहर लगा सकती है. इस फैसले से दीवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा वित्तीय लाभ मिलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में करीब 1900 करोड़ रुपए के बोनस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. सितंबर में कैबिनेट ने 10 लाख 91 हजार 146 रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के रूप में करीब 1865 करोड़ के भुगतान को मंजूरी दी थी. हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया है.

हर साल दीवाली से पहले मिलता है बोनस?

गौरतलब है कि पीएलबी यानी सालाना बोनस हर साल दीवाली से पहले दिया जाता है. हर पात्र रेलवे कर्मचारी के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी की अधिकतम देय राशि 17 हजार 951 रुपए है.

किन-किन लोगों को मिलता है बोनस?

लोको पायलटों

स्टेशन मास्टरों

ट्रैक मेंटेनेंस कर्मियों

ट्रेन मैनेजरों यानी गार्ड

तकनीशियन सहायकों

मिनिस्ट्रियल स्टाफ

सुपरवाइजरों

तकनीशियनों

पॉइंट्समैन

और ग्रुप 'सी' स्टाफ के बाकी कर्मचारियों को भुगतान की जाएगी.

वेतन सीमा में संसोधन की मांग जारी

याद रहे कि वर्तमान में सालाना बोनस का कैलकुलेशन 7 हजार की वेतन सीमा और 78 दिनों की अवधि के लिए की जाती है. बड़ी बात यह है कि वेतन सीमा साल 2014-15 से बदली नहीं है, जबकि कर्मचारी संघों की ओर से सैलरी बढ़ाने के लिए इसमें संशोधन की मांग की जाती रही है. भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि लेवल दो और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 18 हजार के साथ महंगाई भत्ता (डीए) भी जोड़ा जाए.

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