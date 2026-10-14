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हिंदी न्यूज़बिजनेसरेलवे कर्मचारियों के लिए फेस्टिव बोनस का ऐलान जल्द, 1865 करोड़ का भुगतान करेगी सरकार

रेलवे कर्मचारियों के लिए फेस्टिव बोनस का ऐलान जल्द, 1865 करोड़ का भुगतान करेगी सरकार

दीवाली और छठ से पहले भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा सालाना बोनस मिलने की मंजूरी मिल सकती है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगेगी.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 14 Oct 2026 12:09 PM (IST)
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दीवाली और छठ से पहले रेलवे के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों को जल्दी ही उत्पादकता से जुड़ा बोनस यानी सालाना बोनस देने की मंजूरी मिल सकती है. सरकारी सूत्रों ने बताया है कि कैबिनिट की बैठक में सरकार इस पर मुहर लगा सकती है. इस फैसले से दीवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा वित्तीय लाभ मिलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में करीब 1900 करोड़ रुपए के बोनस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. सितंबर में कैबिनेट ने 10 लाख 91 हजार 146 रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के रूप में करीब 1865 करोड़ के भुगतान को मंजूरी दी थी. हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया है. 

हर साल दीवाली से पहले मिलता है बोनस?

गौरतलब है कि पीएलबी यानी सालाना बोनस हर साल दीवाली से पहले दिया जाता है. हर पात्र रेलवे कर्मचारी के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी की अधिकतम देय राशि 17 हजार 951 रुपए है.

किन-किन लोगों को मिलता है बोनस?

  • लोको पायलटों
  • स्टेशन मास्टरों
  • ट्रैक मेंटेनेंस कर्मियों
  • ट्रेन मैनेजरों यानी गार्ड
  • तकनीशियन सहायकों
  • मिनिस्ट्रियल स्टाफ
  • सुपरवाइजरों
  • तकनीशियनों
  • पॉइंट्समैन
  • और ग्रुप 'सी' स्टाफ के बाकी कर्मचारियों को भुगतान की जाएगी.

वेतन सीमा में संसोधन की मांग जारी

याद रहे कि वर्तमान में सालाना बोनस का कैलकुलेशन 7 हजार की वेतन सीमा और 78 दिनों की अवधि के लिए की जाती है. बड़ी बात यह है कि वेतन सीमा साल 2014-15 से बदली नहीं है, जबकि कर्मचारी संघों की ओर से सैलरी बढ़ाने के लिए इसमें संशोधन की मांग की जाती रही है. भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि लेवल दो और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 18 हजार के साथ महंगाई भत्ता (डीए) भी जोड़ा जाए.

यह भी पढ़ें- UPI: सबसे ज्यादा कौनसा पेमेंट एप इस्तेमाल करते हैं लोग, PhonePe, G Pay या Paytm?

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Railway Bonus INDIAN RAILWAYS
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