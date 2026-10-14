देश में व्हिस्की की भारी कमी, मुश्किल में सिंगल माल्ट बनाने वाली कंपनी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमृत डिस्टिलरीज को 2030 तक बिक्री प्रभावित होने की आशंका है.

सिंगल माल्ट व्हिस्की को परिपक्व होने में न्यूनतम तीन साल लगते हैं.

भारत-यूके FTA से स्कॉच सस्ता होने से बिक्री प्रभावित हो रही है.

देश में व्हिस्की की बड़ी मैन्युफैक्चरर अमृत ​​डिस्टिलरीज (Amrut Distilleries) को अनुमान है कि साल 2030 में उनकी बिक्री प्रभावित हो सकती है. आलम यह है कि प्रोडक्शन से व्हिस्की की कहीं ज्यादा है. बावजूद इसके कंपनी अपनी सप्लाई बढ़ाकर इस ग्रोथ का फायदा नहीं उठा पा रही है.

'द इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, Amrut Distilleries के मैनेजिंग डायरेक्टर रक्षित जगदाले ने कहा कि कंपनी आने वाले सालों में वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ा सकती क्योंकि इंडियन सिंगल माल्ट व्हिस्की को तैयार होने (मैच्योरेशन) में कम से कम तीन साल लगते हैं. इस वजह से कंपनी अपने पोर्टफोलियो का दायरा बढ़ाते हुए ऐसी कैटेगरी पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश में जुटी है, जहां सप्लाई को तेजी से नहीं बढ़ाया जा सके.

सप्लाई बढ़ाने में कहां आ रही दिक्कत?

सिंगल माल्ट व्हिस्की की मेकिंग में 'मैच्योरेशन' का प्रॉसेस काफी अहम होता है, जिसमें बैरल में व्हिस्की को सालों तक रखकर पुराना किया जाता है. भले ही कंपनी के पास 75,000 नौ-लीटर वाले केस (करीब 9 लाख बोतलें) की एक बड़ी इन्वेंट्री मौजूद हो, लेकिन उन्हें तय समय से पहले बाजार में नहीं उतारा जा सकता क्योंकि अगर व्हिस्की को उसके तय समय (जैसे 5, 7 या 12 साल) से पहले बैरल से निकाल लिया जाए, तो उसका स्वाद कच्चा रह जाएगा.

बेशक स्कॉटलैंड के मुकाबले भारत का गर्म और नमी वाला मौसम व्हिस्की को करीब 3 से 4 गुना तेजी से मैच्योर करता है, लेकिन इस प्रॉसेस में भी वक्त लगता है. यही वजह है कि बढ़ती मांग के बावजूद कंपनी तुरंत सप्लाई नहीं बढ़ा पा रही है.

भारत-यूके FTA का खतरा

ET की रिपोर्ट के मुताबिक, अमृत का प्लान दिसंबर से पहले उत्तर भारत के लिए एक सस्ती सिंगल माल्ट लाने का है, जिसकी कीमत उम्मीद है कि कंपनी के 'फ्यूजन' ब्रांड से लगभग 15% कम होगी, जिससे इसे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

हालांकि, यहां भी एक पेंच है और वह है- भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. चूंकि इस डील के तहत यूके से इम्पोर्ट होने वाले स्कॉच पर टैरिफ दरों में भारी कटौती की जा रही है, जिससे कुछ इम्पोर्टेड स्कॉच ब्रांड्स की कीमतें 15% से ज्यादा नीचे गिर गई हैं. इसका असर उत्तर भारत में अमृत की बिक्री पर पड़ रहा है.

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