क्या प्लास्टिक के नोट भी ज्यादा दिन तिजोरी में रखने पर गल जाएंगे?

Polymer Currency Notes: दुनिया के कई देशों देशों में कागज के बजाय पॉलिमर यानी प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही भारत में प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल शुरू करने वाला है. सबसे पहले 10 और 20 रुपये के पॉलीमर नोटों को बनाकर ट्रायल किया जाएगा. इन नोटों को मौजूदा कागज के नोटों के मुकाबले में ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला माना जा रहा है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक तिजोरी या अलमारी में रखने पर खराब हो सकते हैं?

क्या तिजोरी में रखने से गल जाएंगे प्लास्टिक के नोट?

पॉलीमर नोट लंबे समय तक तिजोरी में रखने पर गलते या सड़ते नहीं हैं.

ये नोट नमी और धूल के असर से काफी हद तक महफूज रहेंगे.

सामान्य तापमान और बंद वातावरण में इसकी क्वॉलिटी पर कोई खास असर नहीं पड़ता.

कागजी नोटों के मुकाबले में इनकी उम्र काफी ज्यादा मानी जाती है.

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क्या जेब की गर्मी से खराब हो सकते हैं नोट?

ज्यादातर लोगों को लगता है कि लंबे समय तक जेब में रखने से प्लास्टिक नोट खराब हो सकते हैं.

इंसान के शरीर का तापमान सामान्य तौर पर करीब 37 डिग्री सेल्सियस होता है.

वहीं, पॉलीमर नोट इस तापमान से कहीं ज्यादा सहने की क्षमता रखता है.

सामान्य गर्मी, धूप या जेब में रखने से ये पिघलते या खराब नहीं होते हैं.

पॉलीमर नोटों की क्या हैं खासियतें?

पानी और नमी से जल्दी खराब नहीं होते हैं.

जल्दी फटते या घिसते नहीं हैं.

लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी उसकी गुणवत्ता बनी रहती है.

RBI क्यों ला रहा है पॉलीमर नोट?

नोटों की उम्र बढ़ाने के लिए.

फटे-पुराने नोटों की परेशानी कम करने के लिए.

नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए.

नोट छपाई की लागत कम करने के लिए.

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