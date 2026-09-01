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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या बिना केवाईसी के नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, LPG डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या होगा?

क्या बिना केवाईसी के नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, LPG डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या होगा?

31 अगस्त को एलपीजी के ई- केवाईसी की डेडलाइन थी, यानी अब केवाईसी करने की तारीख निकल चुकी है. जानिए अब जिनका केवाईसी नहीं हुआ है, उनके साथ क्या होगा. क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Sep 2026 11:17 AM (IST)
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एलपीजी ग्राहकों के लिए आधार- बेस्ड ई-केवाईसी की डेडलाइन 31 अगस्त 2026 को खत्म हो गई है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पहले 23 अगस्त तक का समय दिया था, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया था. अब जिन घरेलू एलपीजी ग्राहकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके लिए मन में ये सवाल जरूर आ रहा है कि 1 सितंबर के बाद सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी पर क्या असर पड़ेगा? क्या अब केवाईसी के बिना सिलेंडर ही मिलना बंद हो जाएंगे?

क्या आज से सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?

बता दें कि 31 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि 1 सितंबर को हर बिना ई-केवाईसी वाला एलपीजी कनेक्शन बंद हो जाएगा. फिलहाल की जानकारी के मुताबिक रिफिल सप्लाई जारी रहेगी, लेकिन नॉन केवाईसी ग्राहकों के लिए आगे क्या रोक लगाए जाएंगे इस पर सरकार और तेल कंपनियों अब फैसला लेंगी. इसलिए अगर आपका ई-केवाईसी बाकी है तो किसी नए आदेश का इंतजार करने के बजाय इसे जल्द पूरा कर लेना बेहतर है. इससे भविष्य में सिलेंडर बुकिंग, घरेलू दर और एलपीजी से जुड़े लाभों को लेकर परेशानी से बचा जा सकता है.

इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों से सावधान रहें जिनमें कहा जा रहा है कि 1 सितंबर से बिना केवाईसी वालों को गैस सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिलेगा. अभी ऐसी कोई रोक नहीं लगी है.

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फिर ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के साथ क्या होगा?
ई-केवाईसी करने से पता चलता है कि एलपीजी कनेक्शन अपने असली ग्राहक के नाम पर ही है और घरेलू दर पर मिलने वाली गैस का गलत इस्तेमाल न हो. जिन ग्राहकों का आधार- बेस्ड पुष्टि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उन्हें आगे चलकर रिफिल बुकिंग या घरेलू दर पर सिलेंडर पाने में दिक्कत हो सकती है. यानी अभी गैस सिलेंडर मिल सकता है, लेकिन ई-केवाईसी को लंबे समय तक टालना समझदारी नहीं होगी.

अगर 31 अगस्त तक केवाईसी नहीं कराया तो अब क्या करें?
अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी है तो घबराने की जरूरत नहीं है. जितनी जल्दी हो सके ई-केवाईसी पूरा कर दें. इसके लिए अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें या अपनी कंपनी के आधिकारिक ऐप के जरिए प्रक्रिया पूरी करें. साथ ही, अगर आपने ई-केवाईसी पहले ही करा लिया था लेकिन फिर भी एसएमएस या ऐप में पेंडिंग दिख रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर से वेरिफिकेशन स्टेटस जरूर चेक करा लें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Sep 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
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