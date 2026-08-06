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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG News: 18 रुपए महंगा होगा गैस सिलेंडर! LPG-CNG पर नया चार्ज लगाने की तैयारी में सरकार

LPG News: 18 रुपए महंगा होगा गैस सिलेंडर! LPG-CNG पर नया चार्ज लगाने की तैयारी में सरकार

Gas Cylinder Price Hike: गैस सिलेंडर की कीमतों में क बार फिर से इजाफा होने वाला है. सरकार गैस का भंडार बनाने की प्लानिंग कर रही है और इसके लिए LPG और PNG उपभोक्ताओं पर नया चार्ज लगाया जा सकता है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 06 Aug 2026 07:05 PM (IST)
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LPG-CNG Price Hike: भारत ने बीते कई महीनों में गैस की किलल्तों के साथ ही कीमतों में उतार- चढ़ाव भी देखा. लेकिन लगता है कि ये दौर अब भी खत्म नहीं हुआ है. क्योंकि खबरों की मानें तो सरकार एक बार फिर से LPG और CNG की कीमतों को बढ़ाने पर विचार कर रही है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे देश में गैस का भंडार बढ़ाया जा सके.

फ्यूल रिजर्व योजना
दरअसल भारत सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनीतिक ईंधन भंडारण (Strategic Fuel Reserve) योजना बनाने जा रही है. ये योजना करीब 42 अरब डॉलर (लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपये) की कीमत पर बनेगी. हालांकि फिलहाल इस योजना को अभी प्रधानमंत्री की कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है. 

अगर ये योजना लागू हो जाती है, तो LPG (रसोई गैस) और प्राकृतिक गैस (PNG) इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं से नया शुल्क (लेवी) लिया जा सकता है. सरकार पहली बार कच्चे तेल के साथ-साथ LPG और LNG का भी रणनीतिक भंडार बनाने की तैयारी कर रही है.

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कितने बढ़ेंगे गैस के दाम?
इस प्रस्ताव के मुताबिक, सरकार LPG पर 1.29 रुपये प्रति किलो की लेवी लग सकती है. इससे 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 18 रुपये बढ़ जाएगी. तो वहीं प्राकृतिक गैस (PNG) पर 1.43 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर का शुल्क लगाया जा सकता है. सरकार का अनुमान है कि इससे हर साल करीब 1.5 अरब डॉलर जुटाए जा सकते हैं, जिनका इस्तेमाल गैस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा.

क्यों लाई जा रही योजना?
इस योजना को लाने की एक ही वजह है और वो है हाल ही में देखे गए हालात. पिछले कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट संकट के कारण ईंधन की सप्लाई प्रभावित हुई है. भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संकट का सीधा असर देश पर पड़ता है. सरकार चाहती है कि भविष्य में किसी युद्ध, सप्लाई रुकने या वैश्विक कीमतों में अचानक बढ़ोतरी की स्थिति में देश के पास पर्याप्त ईंधन का भंडार हो.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 06 Aug 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
LPG PRICE HIKE LPG News CNG News
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