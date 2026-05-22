LIC ने जीवन साथी ब्रांड के तहत दो नई योजनाएं की शुरू, जानें निवेश पर मिलेगा कितना रिटर्न?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLIC News: एलआईसी ने जीवन साथी ब्रांड के तहत दो नई योजनाएं की शुरू, जानें निवेश पर मिलेगा कितना रिटर्न?

LIC News: एलआईसी ने जीवन साथी ब्रांड के तहत दो नई योजनाएं की शुरू, जानें निवेश पर मिलेगा कितना रिटर्न?

LIC Latest Launch: अब LIC ने अपने ग्राहकों के लिए दो नए सुरक्षित योजनाओं की खास शुरुआत की है. जहां, ये स्कीम बाजार के जोखिमों से न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि लोगों को निवेश पर तय रिटर्न भी दिया जाएगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 22 May 2026 11:47 PM (IST)
Preferred Sources

LIC New Scheme: भारतीय जीवन बीमा निगम यानी (LIC) ने अपने बचत पोर्टफोलियो को पहले से ज्यादा और भी मजबूत करने के लिए दो नए बीमा उत्पाद, 'एलआईसी न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम' और 'एलआईसी न्यू जीवन साथी- लिमिटेड प्रीमियम' की खास शुरुआत की है. जहां, ये दोनों योजनाएं गैर-भागीदारी और गैर-लिंक्ड व्यक्तिगत बचत योजनाएं हैं, जो पॉलिसीधारकों को किसी भी तरह के जोखिमों से दूर रखने में बेहद ही मददगार साबित होती है.

क्या कहती है LIC की नई योजनाएं?

दरअसल, यह नई योजनाएं बाजार के लिए खास रूप से तैयार की गई हैं. जो 1 जून, 2026 से खरीद के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएंगी. तो वहीं, दूसरी तरफ इन उत्पादों के जरिए एलआईसी का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह अपनी बचत योजनाओं का विस्तार करने के साथ-साथ ग्राहकों की बदलती जरूरतों को भी बिना किसी परेशानी के आसानी से पूरा कर सके.

Property News: घर खरीदने से पहले समझ लें बिल्डर्स का ये खेल, नहीं तो डूब जाएगी सालों की गाढ़ी कमाई

एलआईसी के वित्तीय परिणाम का ऐलान

बात करें, इस योजना के वित्तीय परिणाम के बारे में तो, एलआईसी ने इस साल की चौथी तिमाही में अपने बड़े फायदे के सालाना आधार पर 23.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो बढ़कर 23 हजार 420 करोड़ रुपये महंगी बताई जा रही है. इतना ही नहीं, कंपनी की शुद्ध प्रीमियम आय भी 11.6 प्रतिशत बढ़कर 1.7 लाख करोड़ रुपये हो गई है.

हांलाकि, एलआईसी ने 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के आखिरी लाभांश की भी घोषणा की है, जिसके लिए पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि 25 जून तय की गई है. 

Money Saving Tips: बढ़ती महंगाई के बीच जानिए अपनी कमाई बचाने के 6 आसान तरीके, बेहद काम आएंगी ये टिप्स

जानें क्या है ब्रोकरेज फर्मों की खास राय?

तो वहीं, अब इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ब्रोकरेज फर्म सिटी ने शेयर पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए इसका लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 1 हजार 475 रुपये कर दिया है. जहां,  मैक्वेरी और बर्नस्टीन ने भी मार्जिन में सुधार की तारीफ करते हुए शेयर को 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है 1 हजार 100 रुपये और 940 रुपये का लक्ष्य तय फिलहाल तय किया गया है. 

Published at : 22 May 2026 11:47 PM (IST)
Tags :
Business News LIC New Scheme Savings Plans
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
LIC News: एलआईसी ने जीवन साथी ब्रांड के तहत दो नई योजनाएं की शुरू, जानें निवेश पर मिलेगा कितना रिटर्न?
LIC ने जीवन साथी ब्रांड के तहत दो नई योजनाएं की शुरू, जानें निवेश पर मिलेगा कितना रिटर्न?
बिजनेस
चौथी तिमाही में बल्ले-बल्ले, इन 17 कंपनियों का दोगुना हुआ राजस्व, आंकड़ों के पीछे का समझें मैजिक
चौथी तिमाही में बल्ले-बल्ले, इन 17 कंपनियों का दोगुना हुआ राजस्व, आंकड़ों के पीछे का समझें मैजिक
बिजनेस
RBI Warning: और बढ़ेंगे पेट्रोल- डीजल के दाम! नहीं रुका युद्ध तो आएगी दूसरे दौर की महंगाई, RBI ने दी चेतावनी
और बढ़ेंगे पेट्रोल- डीजल के दाम! नहीं रुका युद्ध तो आएगी दूसरे दौर की महंगाई, RBI ने दी चेतावनी
बिजनेस
SBI ने जारी की ग्राहकों के लिए एडवायजरी, बताया दो दिनों की हड़ताल पर क्या करें और क्या नहीं
SBI ने जारी की ग्राहकों के लिए एडवायजरी, बताया दो दिनों की हड़ताल पर क्या करें और क्या नहीं
Advertisement

वीडियोज

Janhit | Twisha Murder Case: अब CBI करेगी दूध का दूध और पानी का पानी! | Bhopa | CBI Inquiry
Bharat Ki Baat | UP Politics | CM Yogi | Akhilesh Yadav: PDAका दांव या हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र?
Sandeep Chaudhary | Inflation: 21वीं सदी का सबसे बड़े आर्थिक संकट पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Agra Police Commissioner Viral Video: पुलिस कमिश्नर का आधी रात को कड़ा Action | Latest News
Ajay Rai Abuses PM Modi | Mahadangal With Chitra Tripathi: अभद्र टिप्पणी से मचा सियासी कोहराम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन, पति वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द
ट्विशा शर्मा केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन, पति वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द
क्रिकेट
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
बॉलीवुड
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
विश्व
Iran US War: कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
इंडिया
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
बिजनेस
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget