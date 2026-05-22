LIC ने जीवन साथी ब्रांड के तहत दो नई योजनाएं की शुरू, जानें निवेश पर मिलेगा कितना रिटर्न?

LIC New Scheme: भारतीय जीवन बीमा निगम यानी (LIC) ने अपने बचत पोर्टफोलियो को पहले से ज्यादा और भी मजबूत करने के लिए दो नए बीमा उत्पाद, 'एलआईसी न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम' और 'एलआईसी न्यू जीवन साथी- लिमिटेड प्रीमियम' की खास शुरुआत की है. जहां, ये दोनों योजनाएं गैर-भागीदारी और गैर-लिंक्ड व्यक्तिगत बचत योजनाएं हैं, जो पॉलिसीधारकों को किसी भी तरह के जोखिमों से दूर रखने में बेहद ही मददगार साबित होती है.

क्या कहती है LIC की नई योजनाएं?

दरअसल, यह नई योजनाएं बाजार के लिए खास रूप से तैयार की गई हैं. जो 1 जून, 2026 से खरीद के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएंगी. तो वहीं, दूसरी तरफ इन उत्पादों के जरिए एलआईसी का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह अपनी बचत योजनाओं का विस्तार करने के साथ-साथ ग्राहकों की बदलती जरूरतों को भी बिना किसी परेशानी के आसानी से पूरा कर सके.

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एलआईसी के वित्तीय परिणाम का ऐलान

बात करें, इस योजना के वित्तीय परिणाम के बारे में तो, एलआईसी ने इस साल की चौथी तिमाही में अपने बड़े फायदे के सालाना आधार पर 23.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो बढ़कर 23 हजार 420 करोड़ रुपये महंगी बताई जा रही है. इतना ही नहीं, कंपनी की शुद्ध प्रीमियम आय भी 11.6 प्रतिशत बढ़कर 1.7 लाख करोड़ रुपये हो गई है.

हांलाकि, एलआईसी ने 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के आखिरी लाभांश की भी घोषणा की है, जिसके लिए पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि 25 जून तय की गई है.

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जानें क्या है ब्रोकरेज फर्मों की खास राय?

तो वहीं, अब इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ब्रोकरेज फर्म सिटी ने शेयर पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए इसका लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 1 हजार 475 रुपये कर दिया है. जहां, मैक्वेरी और बर्नस्टीन ने भी मार्जिन में सुधार की तारीफ करते हुए शेयर को 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है 1 हजार 100 रुपये और 940 रुपये का लक्ष्य तय फिलहाल तय किया गया है.