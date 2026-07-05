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हिंदी न्यूज़बिजनेसFinance Tips: सिर्फ 10000 की मंथली सेविंग्स से बनें 10 करोड़ रुपए के मालिक, जानिए क्या है इसका पूरा गणित

Finance Tips: सिर्फ 10000 की मंथली सेविंग्स से बनें 10 करोड़ रुपए के मालिक, जानिए क्या है इसका पूरा गणित

SIP Investment: लंबे समय तक अनुशासित निवेश और म्यूचुअल फंड SIP के जरिए 10 करोड़ रुपये का फंड बनाया जा सकता है. हालांकि रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 05 Jul 2026 07:55 PM (IST)
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Mutual Fund Investment: 10 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाना बहुत से लोगों मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही निवेश और लंबे समय तक अनुशासन के साथ इसे हासिल किया जा सकता है. वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक, बड़े फाइनेंशियल लक्ष्यों को पूरा करने में सबसे यहां भूमिका समय की होती है. जितनी जल्दी निवेश शुरू किया जाता है, उतनी ही कम पैसा लगाकर एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है.

आज के समय में म्यूचुअल फंड की SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) लंबे समय में पैसा बनाने का एक लोकप्रिय तरीका बन चुका है. वहीं, इसमें मिलने वाला रिटर्न फंड बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर रहता है और इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती है.

10 हजार रुपये की SIP से कैसे बनेगा 10 करोड़ का फंड?

अगर कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपये का SIP शुरू करता है और हर साल निवेश की रकम में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करता है, तो काफी समय बाद इससे एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है.

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गणना के मुताबिक, अगर औसत सालाना रिटर्न 12 फीसदी माना जाए, तो करीब 31 साल में यह निवेश बढ़कर करीब 10.18 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. इस दौरान निवेशक की ओर से कुल करीब 2.18 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे, जबकि बाकी रकम 8 करोड़ रुपये कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत से बढ़ेगी.

जल्दी करोड़पति बनने के लिए बढ़ाएं निवेश राशि

दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा रकम से शुरुआत करता है, तो 10 करोड़ रुपये का लक्ष्य कम समय में हासिल किया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर, अगर शुरुआत में 25,000 रुपये की एसआईपी (SIP) की जाए और हर साल इसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए, तो करीब 25 साल में 10.69 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो सकता है. इस कुल निवेश रकम करीब 2.95 करोड़ रुपये होगी.

वहीं, अगर कोई व्यक्ति जल्दी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो वे हर महीने 50,000 रुपये की की SIP से करीब 20 साल में 10 करोड़ रुपये के करीब पहुंच सकते हैं. SIP की राशि भले ही ज्यादा है, लेकिन काफी काम समय में हो जाएगा.

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स्टेप-अप SIP से बढ़ती है संपत्ति बनाने की रफ्तार

विशेषज्ञों के मुताबिक, स्टेप-अप SIP लंबे समय में धन बनाने का बेहतर तरीका हो सकता है. इसमें आय बढ़ने के साथ-साथ निवेश की रकम भी बढ़ाई जाती है, जिससे बिना आर्थिक दबाव के बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है.

हालांकि, निवेश करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति, लक्ष्य और जोखिम क्षमता को समझना बेहद जरूरी है. म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े निवेश हैं, इसलिए इनमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता. इसलिए आप किसी भी बड़े निवेश का फैसले करने से पहले वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें , यह आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
SIP Investment Mutual Fund Investment Utility News Finance Tips
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