हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसSIP Investment: 5 साल की देरी से सीधा 2.42 करोड़ का नुकसान, आज ही शुरू करें SIP, समझ लें निवेश का गणित

SIP Investment: 5 साल की देरी से सीधा 2.42 करोड़ का नुकसान, आज ही शुरू करें SIP, समझ लें निवेश का गणित

SIP Calculator: निवेश शुरू करने में सिर्फ 5 साल की देरी रिटायरमेंट फंड में करोड़ों रुपये का अंतर पैदा कर सकती है, क्योंकि कंपाउंडिंग का लाभ समय के साथ तेजी से बढ़ता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 05 Jul 2026 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

Mutual Fund SIP: नौकरी मिलने के बाद अक्सर युवा निवेश को टाल देते हैं. उन्हें लगता है कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए शुरुआत में लोग थोड़ा घूमना-फिरना, नई बाइक, नया फोन खरीदने या अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करना ज्यादा पसंद करते हैं. 

हालांकि, निवेश की दुनिया में सिर्फ रकम ही मायने नहीं रखती, बल्कि समय भी बेहद जरूरी होता है. कई बार निवेश शुरू करने में सिर्फ 5 साल की देरी रिटायरमेंट तक करोड़ों रुपये का फर्क पैदा कर देती है.

25 और 30 की उम्र में SIP शुरू करने में क्या है फर्क?

मान लीजिए 25 साल की उम्र में किसी युवक की पहली नौकरी लगी है. उसकी सैलरी 40,000 रुपये महीने है और वह आराम से हर महीने 10,000 रुपये की SIP कर सकता है.. उस समय उस पर न कोई होम लोन है, न परिवार की बड़ी जिम्मेदारी है. इसके बावजूद कई लोग निवेश टाल देते हैं और सोचते हैं कि सैलरी बढ़ने के बाद शुरुआत करेंगे.

जब वही व्यक्ति 30 साल का होता है तो तस्वीर बदल चुकी होती है. सैलरी बढ़कर करीब 1 लाख रुपये महीने हो सकती है, लेकिन शादी, घर, बच्चों और भविष्य की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं. तब उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ अच्छी सैलरी ही काफी नहीं है, बल्कि निवेश भी जरूरी है. ऐसे वह हर महीने 10,000 रुपये की SIP शुरू करता है, लेकिन तब तक वह 5 साल का कीमती समय गंवा चुका होता है.

Ethanol: अब एथेनॉल से उड़ेंगे हवाई जहाज, प्रदूषण फैलाने वाला जेट फ्यूल होगा रिप्लेस! किसने लिया फैसला?

5 साल की देरी से कितना होता है नुकसान?

अगर दोनों निवेशक हर महीने 10,000 रुपये की SIP करें और उन्हें औसतन 12% सालाना रिटर्न मिले, तो 25 साल की उम्र में SIP शुरू करने वाला व्यक्ति रिटायरमेंट 60 साल की उम्र तक करीब 5.5 करोड़ रुपये का फंड बना सकता है.

वहीं, 30 साल की उम्र में शुरुआत करने वाला निवेशक लगभग 3.08 करोड़ रुपये का फंड ही बना पाएगा. हैरानी की बात यह है कि दोनों के कुल निवेश में सिर्फ 6 लाख रुपये का अंतर होता है, लेकिन रिटायरमेंट के समय फंड में करीब 2.42 करोड़ रुपये का फर्क दिखाई देता है.

आखिर ऐसा होता क्यों है?

इस बड़े अंतर की वजह कंपाउंडिंग है. इसका कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर रिटर्न कमाने लगता है. जितना ज्यादा समय निवेश को मिलता है, उतना ही तेजी से पैसा बढ़ता है.

25 साल की उम्र में किया गया पहला 10,000 रुपये का निवेश 35 साल तक बढ़ने का मौका पाता है, जबकि 30 साल की उम्र में शुरू किया गया निवेश सिर्फ 30 साल तक ही बढ़ सकता है. यही अतिरिक्त 5 साल लंबे समय में करोड़ों रुपये का अंतर पैदा कर देते हैं.

युवा निवेशकों के लिए सीख

  • निवेश शुरू करने के लिए बड़ी सैलरी का इंतजार न करें.
  • छोटी रकम से भी जल्दी शुरुआत करना फायदेमंद होता है.
  • समय निवेश का सबसे बड़ा साथी है.
  • SIP में लंबे समय में बड़ा फंड बना सकते हैं.

यही वजह है कि 25 से 30 साल के बीच के सिर्फ 5 साल कई लोगों के लिए रिटायरमेंट के समय 3 करोड़ और 5.5 करोड़ रुपये के फंड के बीच का अंतर पैदा कर सकते हैं.

3 करोड़ की नौकरी छोड़ किराना स्टोर चला रहा IIT गोल्ड मेडलिस्ट, कारण सुन विवेक को सलाम करेंगे आप

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 05 Jul 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
SIP Investment Tips Mutual Fund SIP SIP Calculator
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
SIP Investment: 5 साल की देरी से सीधा 2.42 करोड़ का नुकसान, आज ही शुरू करें SIP, समझ लें निवेश का गणित
5 साल की देरी से सीधा 2.42 करोड़ का नुकसान, आज ही शुरू करें SIP, समझ लें निवेश का गणित
बिजनेस
Ethanol: अब एथेनॉल से उड़ेंगे हवाई जहाज, प्रदूषण फैलाने वाला जेट फ्यूल होगा रिप्लेस! किसने लिया फैसला?
Ethanol: अब एथेनॉल से उड़ेंगे हवाई जहाज, प्रदूषण फैलाने वाला जेट फ्यूल होगा रिप्लेस! किसने लिया फैसला?
बिजनेस
3 करोड़ की नौकरी छोड़ किराना स्टोर चला रहा IIT गोल्ड मेडलिस्ट, कारण सुन विवेक को सलाम करेंगे आप
3 करोड़ की नौकरी छोड़ किराना स्टोर चला रहा IIT गोल्ड मेडलिस्ट, कारण सुन विवेक को सलाम करेंगे आप
बिजनेस
Bhutan E20 News: क्या भूटान ने ठुकराया भारत का E20 पेट्रोल? सरकार के बयान ने कर दिया सबकुछ साफ, जानें क्या कहा
क्या भूटान ने ठुकराया भारत का E20 पेट्रोल? सरकार के बयान ने कर दिया सबकुछ साफ, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan बोले, Gauri के साथ शुरू होगी जिंदगी की नई शुरुआत
Rakhi Sawant की Lock Upp 2 में एंट्री का बड़ा इशारा
Ram Kapoor बने Lock Upp 2 के सबसे अमीर कंटेस्टेंट!
Sunita Ahuja ने Govinda संग शादी को लेकर किए बड़े खुलासे
Gaurav Khanna ने Akanksha Chamola संग रिश्ते पर पहली बार तोड़ी चुप्पी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Sambit Patra WhatsApp Hack: 'अर्जेंट है पैसे भेज दो...', BJP सांसद संबित पात्रा का व्हाट्सएप हुआ हैक, ठग ने कई लोगों को किया मैसेज
'अर्जेंट है पैसे भेज दो...', BJP सांसद संबित पात्रा का व्हाट्सएप हुआ हैक, ठग ने कई लोगों को किया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोले- 'गैर यादव पिछड़ों की अनदेखी...'
ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोले- 'गैर यादव पिछड़ों की अनदेखी...'
क्रिकेट
IND A vs SL A: भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से रौंदा, गुरनूर बराड़ ने झटके 10 विकेट; सुदर्शन ने जड़ा शतक
भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से रौंदा, गुरनूर बराड़ ने झटके 10 विकेट; सुदर्शन ने जड़ा शतक
बॉलीवुड
गौरी संग शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, डेजी शाह से रूपाली गांगुली तक सेलेब्स ने दी कपल को बधाई
गौरी संग शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, डेजी शाह से रूपाली गांगुली तक सेलेब्स ने दी कपल को बधाई
विश्व
अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिखे तीन बेटे, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा नहीं आए सामने, VIDEO
अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिखे तीन बेटे, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा नहीं आए सामने, VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'चंपत राय ने मुझे 24 घंटे इंतजार कराया...', राम मंदिर का ध्वज डिजाइन करने वाले ललित मिश्रा के गंभीर आरोप
'चंपत राय ने मुझे 24 घंटे इंतजार कराया...', राम मंदिर का ध्वज डिजाइन करने वाले ललित मिश्रा के गंभीर आरोप
एग्रीकल्चर
मल्चिंग पॉलीहाउस तकनीक से फसलों को दें थ्री-लेयर सुरक्षा, कम पानी में होगी छप्परफाड़ पैदावार
मल्चिंग पॉलीहाउस तकनीक से फसलों को दें थ्री-लेयर सुरक्षा, कम पानी में होगी छप्परफाड़ पैदावार
हेल्थ
दिनभर ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहने का खतरा, इस डेस्क वर्कआउट से आसानी से हो जाएगा कम
दिनभर ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहने का खतरा, इस डेस्क वर्कआउट से आसानी से हो जाएगा कम
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget