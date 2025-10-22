रिटर्न के मामले में गदर काट रहे ये दो स्टॉक, सिर्फ एक साल में 90 परसेंट तक चढ़ गए शेयर
Share Market News: शेयर बाजार में मंगलवार को एक घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन रखा गया.इस दौरान लगभग सभी सेक्टरों का परफॉर्मेंस सही रहा. कुछ शेयरों ने निवेशकों को अच्छा-खासा मुनाफा भी कराया.
Share Market News: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को एक घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन रखा गया. इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई. सेंसेक्स की शुरुआत 84,484.67 पर हुई और दिन में कारोबार के दौरान यह 84,665.44 के हाई लेवल पर पहुंच गया. बाद में 62.97 अंकों की तेजी के साथ 84,426.34 पर बंद हुआ.
टॉप गेनर्स में शामिल इन कंपनियों के शेयर
वहीं, निफ्टी की भी शुरुआत 25,901.20 पर हुई. दिन में कारोबार के दौरान इसने 25,934.35 के अपने हाई लेवल को टच कर लिया और 25.45 अंक की तेजी के साथ 25,868.60 पर बंद हुआ. सेंसेक्स में बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एमएंडएम, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, एलएंडटी, बीईएल, एसबीआई, टेक महिंद्रा, सन फार्मा और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप गेनर्स में शामिल रहे.
वहीं, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, ट्रेंट, टीसीएस, टाइटन, एशियन पेंट्स और इटरनल (जोमैटो) लूजर्स रहे. मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान मेटल और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली. निफ्टी मेटल ने 0.40 परसेंट और निफ्टी फार्मा ने 0.34 परसेंट की बढ़त हासिल की. इनके अलावा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी जैसे सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए.
इन दो शेयरों ने कर दिखाया कमाल
दिवाली के मौके पर लॉरस लैब्स लिमिटेड (Laurus Labs Ltd) और मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (Manappuram Finance Ltd) के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली. इन शेयरों ने अपने निवेशकों को 90 परसेंट तक का मुनाफा कराया है. लॉरस लैब्स लिमिटेड के शेयर की कीमत पिछली दिवाली से 485 रुपये से बढ़कर 921 रुपये हो गया है, जो लगभग 90 परसेंट तक का शानदार रिटर्न है.
सोमवार को शेयर 2.36 प्रतिशत बढ़कर 921 रुपये पर बंद हुआ था. इससे पहले, Axis Securities ने संवत 2082 के लिए लॉरस लैब्स को अपने फेवरेज स्टॉक्स में से एक बताया था और तो और ब्रोकरेज ने इसके लिए 1,115 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसके मौजूदा स्तर से 21 परसेंटकी संभावित बढ़त दर्शाता है. लॉरस लैब्स मेडिसिन और केमिकल प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनी है.
लॉरस लैब्स के बाद मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ने निवेशकों को अच्छा-खासा रिटर्न दिया. दिवाली 2024 से अब तक यह शेयर 157 रुपये से बढ़कर 287.75 रुपये पर पहुंच गया है और इसने 83 परसेंट का शानदार रिटर्न दिया है. सोमवार को यह शेयर 1.28 परसेंट बढ़कर 287.75 रुपये पर बंद हुआ. कंपनीका मार्केट कैप 49,701 करोड़ रुपये है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
