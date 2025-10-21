हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Muhurat Trading के दौरान मिडकैप और स्मॉलकैप में जोरदार खरीदारी, बजाज फिनसर्व समेत उछले इन कंपनियों के शेयर

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सबसे अधिक तेजी बजाज फिनसर्व के शेयर में देखने को मिली. यह शेयर 1.11% बढ़कर ₹2163.15 पर बंद हुआ. इन्फोसिस के शेयर में 0.72% की बढ़त दर्ज की गई और यह ₹1472 पर पहुंचा.

By : वैभव परब | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 05:54 PM (IST)
Muhurat Trading: दिवाली के अवसर पर शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग का विशेष सत्र आयोजित किया गया. इस सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक तेजी के साथ बंद हुए. निवेशकों ने नए संवत वर्ष 2082 की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की. सेंसेक्स में 62.97 अंकों की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी 50 में 25.45 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई. आज सेंसेक्स 84,426.34 पर और निफ्टी 50 इंडेक्स 25,868.60 अंकों पर बंद हुआ. शेयर बाजार कल दिवाली पाडवा के मौके पर बंद रहेगा.

मुहूर्त ट्रेडिंग में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी मिडकैप 65.05 अंकों की बढ़त के साथ 59,409.55 पर और निफ्टी स्मॉलकैप 94.50 अंकों की बढ़त के साथ 18,300.65 पर बंद हुआ. सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी आईटी 7.15 अंकों की वृद्धि के साथ 35,299.75 पर बंद हुआ. हालांकि, निफ्टी बैंक में 26 अंकों की गिरावट दर्ज हुई और यह 58,007.20 पर बंद हुआ. आज निवेशकों की खरीदारी मीडिया, मेटल और फार्मा शेयरों पर केंद्रित रही, जबकि रियल्टी और फार्मा सेक्टर में हल्की गिरावट देखने को मिली.

मुहूर्त ट्रेडिंग में किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सबसे अधिक तेजी बजाज फिनसर्व के शेयर में देखने को मिली. यह शेयर 1.11% बढ़कर ₹2163.15 पर बंद हुआ. इन्फोसिस के शेयर में 0.72% की बढ़त दर्ज की गई और यह ₹1472 पर पहुंचा. एक्सिस बैंक का शेयर तेजी के साथ ₹1234 पर बंद हुआ. महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.60% और टाटा मोटर्स में 0.55% की बढ़त दर्ज हुई, जिससे यह ₹401.90 पर बंद हुआ. एचडीएफसी बैंक का शेयर 0.40% बढ़कर ₹1007.30 पर पहुंचा. पावर ग्रिड 0.38% की बढ़त के साथ ₹288.80 पर, जबकि एल एंड टी 0.34% बढ़कर ₹3887 पर बंद हुआ. इसके अलावा अदाणी पोर्ट्स, बीईएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मा और टेक महिंद्रा के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली.

मुहूर्त ट्रेडिंग में किन शेयरों में गिरावट आई

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान कुछ प्रमुख शेयरों में हल्की गिरावट दर्ज की गई. रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 0.11% गिरकर ₹2146.15 पर बंद हुआ. आईटीसी के शेयर में भी 0.11% की गिरावट रही और यह ₹412.50 पर बंद हुआ. अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 0.21% गिरकर ₹12,310 पर बंद हुआ. इसके अलावा एशियन पेंट्स, टीसीएस, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में भी हल्की गिरावट देखने को मिली.

Published at : 21 Oct 2025 05:52 PM (IST)
