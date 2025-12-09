रिस्क भी, रिटर्न भी! जानें कौन से हैं दिसंबर महीने के सबसे मजबूत लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Large and Mid cap mutual funds: लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐसे ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम होते हैं, जिनमें कम से कम 35 प्रतिशत निवेश लार्ज कैप कंपनियों में और 35 प्रतिशत मिड कैप कंपनियों में लगाया जाता है. लार्ज कैप हिस्सा फंड को स्थिरता देता है, जबकि मिड कैप तेज ग्रोथ के लिए चुनी जाती है.

इस तरह के फंड में थोड़ा अतिरिक्त जोखिम होता है. क्योंकि बचा हुआ 30 फीसदी हिस्सा फंड मैनेजर बाजार की स्थिति के अनुसार और खुद के फैसले पर कहीं भी निवेश कर सकता है, इसलिए इस कैटेगरी का रिस्क पैटर्न बाकी फंडों से अलग माना जाता है.

इस वजह से ये स्कीमें उन निवेशकों के लिए सही मानी जाती हैं जो, स्थिरता के साथ-साथ मिड कैप से आने वाले अतिरिक्त जोखिम और रिटर्न को भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं. यानी ये फंड उन लोगों के लिए बेहतर हैं जो, ज्यादा जोखिम लेने को तैयार रहते हैं. इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर महीने में कुछ लार्ज और मिड कैप स्कीमें और उनका प्रदर्शन....

लार्ज और मिड कैप स्कीमों का ताजा प्रदर्शन

दिसंबर 2025 में लार्ज और मिड कैप कैटेगरी की कुछ स्कीमों में सुधार देखने को मिला है. Axis Large & Mid Cap Fund ने पिछले तीन महीनों में दूसरे क्वार्टाइल में जगह बनाई है, जबकि Sundaram Large & Mid Cap Fund पिछले महीन में पहले क्वार्टाइल में पहुंचा गया है.

वहीं Mirae Asset Large & Midcap Fund पिछले तीन महीनों से तीसरे क्वार्टाइल में बना हुआ है. वहीं, Canara Robeco Large & Mid Cap Fund लगातार 20 महीनों से तीसरे क्वार्टाइल में अपनी जगह बना रहा है.

दिसंबर 2025 के लिए सुझाए गए लार्ज और मिड कैप फंड

दिसंबर 2025 में इन लार्ज और मिड कैप फंडों को बेहतर विकल्प माना जा रहा है. Axis Large & Mid Cap Fund, Mirae Asset Large & Midcap Fund, Canara Robeco Large & Mid Cap Fund, Sundaram Large & Midcap Fund, Kotak Large & Midcap Fund और Quant Large & Mid Cap Fund.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

