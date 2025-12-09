आधार कार्ड की बढ़ेगी सुरक्षा! UIDAI बदलने जा रहा वेरिफिकेशन नियम, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







UIDAI New Rules: होटल में रुकना हो या दूसरे कई तरह के काम में आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी पड़ती है. अब इसमें बड़ा बदलाव आने वाला है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI नए नियम लाने की तैयारी में हैं. जिसके तहत आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी.

सारे काम डिजिकल तरीके से ही किए जाएंगे. आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक बन गया है. इसलिए इस बदलाव के बारे में जानना बहुत जरूरी है...

आधार की फोटोकॉपी जमा करने का नियम बदलेगा

कई जगह जैसे होटल या अन्य सेवाओं के दौरान आधार वेरिफिकेशन के लिए लोग अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी देते हैं और ये कॉपियां वहां फिजिकली रखी जाती हैं. अब UIDAI इस पुरानी व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी में है.

UIDAI जल्द ही पेपर बेस्ड आधार वेरिफिकेशन पूरी तरह बंद करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि दस्तावेजों की सुरक्षा और इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके.

अब आधार वेरिफिकेशन पूरी तरह डिजिटल तरीके से होगा

UIDAI जल्द ही आधार वेरिफिकेशन का तरीके में बड़ा बदलाव करने वाला है. अब आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेपर बेस्ड वेरिफिकेशन बंद किया जा रहा है. इसकी जगह एक नया डिजिटल सिस्टम लागू होगा. जो भी संस्था आधार की जांच करना चाहती है, उसे UIDAI में रजिस्टर्ड होना होगा. इसके साथ ही क्यूआर कोड या मोबाइल ऐप की मदद से भी आधार वेरिफिकेशन किया जा सकेगा.

UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने बताया कि, इस नियम को मंजूरी मिल चुकी है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा. इसके अलावा UIDAI एक नया ऐप भी लाने वाला है, जिसके जरिए ऐप टू ऐप आधार वेरिफिकेशन हो सकेगा और आधार फोटोकॉपी मांगने की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: IndiGo Crisis: इंडिगो संकट की आगे चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बतायी ये बड़ी वजह