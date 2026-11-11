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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बच्चों को सुलाने का टाइम आ गया...', पुरानी फिल्मों को यादकर बोले इमरान हाशमी

'बच्चों को सुलाने का टाइम आ गया...', पुरानी फिल्मों को यादकर बोले इमरान हाशमी

Emraan Hashami On Movies: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने अपनी पुरानी फिल्मों को लेकर कहा कि पहले जब उनकी फिल्में आती थीं तो लोग कहते थे कि उनके बच्चों को सुलाने का टाइम आ गया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Nov 2026 07:40 PM (IST)
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इमरान हाशमी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गनमास्टर जी9' को लेकर चर्चा में हैं. ये एक म्यूजिकल रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें वो जेनेलिया देशमुख और अवनीत कौर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. ट्रेलर की रिलीज के बाद इसे लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है. इसी बीच एक्टर ने अपनी पुरानी फिल्मों को याद किया और एक मलाल जाहिर किया है. 

दरअसल, फिल्म 'गनमास्टर जी9' का ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट मुंबई में रखा गया था और इस दौरान उनके साथ  फिल्म की पूरी टीम डायरेक्टर-निर्माता समेत स्टार कास्ट भी पहुंची थी. इसी बीच बातचीत में अपनी पुरानी रोमांटिक फिल्मों को याद किया है और इसका ठीकरा उन्होंने डायरेक्टर आदित्य दत्त पर फोड़ा है कि उनकी वजह से वो 20 साल से कुछ चीजें भुगत रहे हैं. चलिए बताते हैं एक्टर ने क्या कहा.

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इमरान हाशमी बोले- 20 साल से भुगत रहा हूं...

इमरान हाशमी ने अपनी रोमांटिक फिल्मों को लेकर याद करते हुए कहा, 'ये वो फिल्में थीं जब टीवी पर आती थी तो लोग कहते थे कि बच्चों को सुलाने का टाइम आ गया है.' वो डायरेक्टर आदित्य दत्त की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, 'ये इनकी देन है. इसकी खामियां मैं झेल रहा हूं 20 साल से. जब हमने फिर से एक साथ काम करने का प्लान किया तो स्टोरीज काफी थीं. जब हमने ये फिल्म की तो हमें अच्छी लगी. हम ऐसी ही फिल्में देखना पसंद करते हैं. आजकल सब लोग कोशिश करते हैं लेकिन कभी-कभी वो सुर लग जाता है.'

इमरान हाशमी आगे बताया कि इस फिल्म को थिएटर में देखने में बहुत मजा आने वाला है. उन्होंने बताया था कि इसकी शूटिंग स्टूडियो में नहीं बल्कि रियल लोकेशन पर की गई थी. इमरान ने कहा कि इसकी शूटिंग देहरादून, ऋषिकेश और अन्य जगहों पर बड़े क्राउड के साथ शूट किया था.

'गनमास्टर जी9' की रिलीज डेट और स्टार कास्ट

बहरहाल, अगर फिल्म 'गनमास्टर जी9' की रिलीज और स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें इमरान हाशमी के साथ ही जेनेलिया देशमुख, अवनीत कौर, अपारशक्ति खुराना, अभिषेक सिंह जैसे अन्य कलाकार अहम रोल में दिखाई देने वाले हैं. ट्रेलर में जेनेलिया और इमरान की केमिस्ट्री कमाल की लगी. वहीं, फिल्म की रिलीज की बात करें तो इसे 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. ये इस साल 2026 की इमरान हाशमी की दूसरी फिल्म है. इसके पहले वो 'आवारापन 2' में दिशा पाटनी के साथ नजर आए थे और ये इस साल की बड़ी हिट साबित हुई थी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 11 Nov 2026 07:40 PM (IST)
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Emraan Hashami
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