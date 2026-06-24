Kunal Shah Net Worth: इंडियन फिनटेक प्लेटफॉर्म क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह का नाम जब से मेटा के साथ जुड़ा है, तभी से उनके बारे में खूब चर्चाएं हो रही हैं. हाल ही में कुणाल को व्हॉट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है. अब कुणाल ही व्हॉट्सएप को ग्लोबल लेवल पर लीड करेंगे. इस खबर के सामने आने के साथ ही सबसे ज्यादा जो बात चर्चा में रही वो है कुणाल की नेटवर्थ. तो आइये जानते हैं कुणाल शाह के पास कितनी दौलत है.



कुणाल शाह की कुल सम्पत्ति

कुणाल शाह CRED के फाउंडर होने से पहले FreeCharge के फाउंडर भी रहे हैं. उनकी कुल सम्पत्ति कितनी है इस बारे में कोई आधिकारिक डाटा नहीं है. उन्होंने खुद भी कभी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया है. यहां तक कि उन्होंने ये भी खुलासा नहीं किया कि CRED में उनकी कितनी हिस्सेदारी है. इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इस बात का खुलासा भी नहीं किया कि उन्होंने कहां कितना निवेश किया है.

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नेटवर्थ को लेकर अनुमान

कुणाल ने अपनी आय और सम्पत्ति से जुड़ा कोई भी खुलासा कबी नहीं किया है. यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ को लेकर अलग-अलग अनुमान लगाए जाते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में उनकी सम्पत्ति 4,700 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई गई है, जबकि कुछ में 15,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की सम्पत्ति का मालिक कुणाल को बताया गया है. हालांकि ये केवल अनुमान हैं और इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

कैसे हुई थी CRED की शुरुआत

कुणाल शाह की कुल संपत्ति का ब्यौरा तो कोई नहीं दे सकता है. हालांकि उनके स्टार्टअप्स से थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है. कुणाल की पहली बड़ी सफलता FreeCharge रही, जिसे उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स के शुरुआती दौर में शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने कई स्टार्टअप्स में निवेश किया और 2018 में CRED की शुरुआत की. उन्होंने शुरुआत में इसमें करीब 10 लाख डॉलर का निवेश किया. इसकी शुरुआत क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान से हुई, बाद में लोन, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और अन्य फाइनेंशियल सुविधाओं में भी आगे बढ़े. आज CRED के 1.7 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं और ये भारत की प्रमुख फिनटेक कंपनियों में गिनी जाती है.

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कैसे होती है व्हॉट्सएप की कमाई?

कुणाल शाह हाल ही में व्हॉट्सएप के ग्लोबल सीईओ बने हैं. ऐसे में व्हॉट्सएप की कमाई का जरिया क्या है ये बात भी लोग जानना चाहते हैं. व्हॉट्सएप की कमाई मुख्य रूप से बिजनेस मैसेजिंग, विज्ञापनों और कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं से होती है. इस एप पर आम यूजर्स से फीस नहीं ली जाती है. ना ही पर्सनल मैसेजिंग में कोई विज्ञापन का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि नए ग्लोबल सीईओ इसमें क्या बदलाव करते हैं.