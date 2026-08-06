मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसKim Kardashian: अंबानी ने किम कार्दशियन से मिलाया हाथ, भारत आ रहा ये धाकड़ ब्रांड, कहां बिकेगा?

Kim Kardashian: अंबानी ने किम कार्दशियन से मिलाया हाथ, भारत आ रहा ये धाकड़ ब्रांड, कहां बिकेगा?

SKIMS in India: अमेरिकन सोशलाइट और बिजनेस वुमन किम कार्दशियन अब भारत में भी अपना बिजनेस बढ़ाने जा रही हैं. उन्होंने इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिलाया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 06 Aug 2026 10:05 PM (IST)
Preferred Sources

Kim Kardishian Brans In India: हॉलीवुड की मशहूर बिजनेस वुमन और सोशल पर्सनालिटी किम कार्दशियन के चर्चे भारत में भी रहते हैं. किम कुछ समय पहले अंबानी परिवार के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने आई थी. तब उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं अब उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर भारत में काम करने का मन बना लिया है.

किम ने मिलाया रिलायंस के साथ हाथ
दरअसल हॉलीवुड स्टार किम कार्दशियन अपने शेपवियर और इनरवियर ब्रांड SKIMS को भारत में लॉन्च करने जा रही हैं. अपने ब्रांड को वो रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड (RBL) के साथ साझेदारी के जरिए भारत लाएंगी. इस समझौते के तहत रिलायंस ब्रांड्स भारत में SKIMS के सभी रिटेल स्टोर और ऑनलाइन बिक्री का संचालन करेगी. कंपनी सबसे पहले दिल्ली और मुंबई में SKIMS के स्टोर खोलेगी. इसके बाद धीरे-धीरे दूसरे शहरों में भी ब्रांड का विस्तार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: ATM से नहीं निकले पैसे, फिर भी कट गए? कोर्ट से ग्राहक को मिला भारी मुआवजा

ईशा अंबानी हैं खुश
इस बारे में बात करते हुए रिलायंस रिटेल वेंचर्स की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि, 'SKIMS ने दुनियाभर में आरामदायक, स्टाइलिश और सभी के लिए उपयुक्त फैशन की नई पहचान बनाई है. भारत के नए दौर के ग्राहक भी ऐसे ही फैशन की तलाश में हैं और रिलायंस इस ब्रांड को लंबे समय तक भारत में मजबूत बनाने के लिए काफी एक्साइटेड है'.

वहीं, किम कार्दशियन ने कहा कि, 'SKIMS की शुरुआत इस सोच के साथ की गई थी कि हर व्यक्ति अपने कपड़ों में आरामदायक और आत्मविश्वास महसूस करे. उन्होंने कहा कि भारत से ब्रांड को शानदार प्रतिक्रिया मिली है और अब वे भारतीय ग्राहकों का अपने स्टोर्स में स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं.

SKIMS के बारे में
बता दें कि SKIMS की शुरुआत किम कार्दशियन और जेंस ग्रेडे ने मिलकर की थी. भारत में एंट्री से पहले ये ब्रांड लंदन और दुबई में नए स्टोर खोल चुका है. अब हांगकांग और सियोल में भी इसके स्टोर खुलने वाले हैं.

ये भी पढ़ें: LPG News: 18 रुपए महंगा होगा गैस सिलेंडर! LPG-CNG पर नया चार्ज लगाने की तैयारी में सरकार

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 06 Aug 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
Kim Kardashian Reliance Industries SKIMS In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Kim Kardashian: अंबानी ने किम कार्दशियन से मिलाया हाथ, भारत आ रहा ये धाकड़ ब्रांड, कहां बिकेगा?
अंबानी ने किम कार्दशियन से मिलाया हाथ, भारत आ रहा ये धाकड़ ब्रांड, कहां बिकेगा?
बिजनेस
ATM से नहीं निकले पैसे, फिर भी कट गए? कोर्ट से ग्राहक को मिला भारी मुआवजा
ATM से नहीं निकले पैसे, फिर भी कट गए? कोर्ट से ग्राहक को मिला भारी मुआवजा
बिजनेस
शाहरुख खान कैसे बन गए देश के सबसे वेल्यूएबल सेलिब्रिटी? आंकड़ों से समझें
शाहरुख खान कैसे बन गए देश के सबसे वेल्यूएबल सेलिब्रिटी? आंकड़ों से समझें
बिजनेस
LPG News: 18 रुपए महंगा होगा गैस सिलेंडर! LPG-CNG पर नया चार्ज लगाने की तैयारी में सरकार
18 रुपए महंगा होगा गैस सिलेंडर! LPG-CNG पर नया चार्ज लगाने की तैयारी में सरकार
Advertisement

वीडियोज

Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Mannat: 😱Vikrant की याददाश्त हुई वापस, Dhairya को बेनकाब करने के लिए छुपाया सच। #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकार की कमी, पैलेट गन, 6% शिक्षा बजट..., Gen Z के सामने मोहन भागवत का कबूलनामा
सरकार की कमी, पैलेट गन, 6% शिक्षा बजट..., Gen Z के सामने मोहन भागवत का कबूलनामा
इंडिया
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन, फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन, फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमरोहा में निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिरा, 3 मजदूरों की मौत, 6 घायल
अमरोहा में निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिरा, 3 मजदूरों की मौत, 6 घायल
क्रिकेट
Watch: टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच ने संभाला कार्यभार, तगड़े कॉम्पिटिशन से की शुरुआत
Watch: टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच ने संभाला कार्यभार, तगड़े कॉम्पिटिशन से की शुरुआत
बॉलीवुड
'अपनी आत्मा बेची', 'गोलमाल' एक्ट्रेस के ऊपर था 1 करोड़ का लोन, चुकाने के लिए करनी पड़ी सी ग्रेड फिल्में
'गोलमाल' एक्ट्रेस के ऊपर था 1 करोड़ का लोन, चुकाने के लिए करनी पड़ी सी ग्रेड फिल्में
इंडिया
गृह मंत्री अमित शाह से मिले TMC के 3 बागी मुस्लिम सांसद, की ये बड़ी मांग
गृह मंत्री अमित शाह से मिले TMC के 3 बागी मुस्लिम सांसद, की ये बड़ी मांग
इंडिया
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच नेतन्याहू का PM मोदी को फोन, जानें क्या हुई बात
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच नेतन्याहू का PM मोदी को फोन, जानें क्या हुई बात
इंडिया
अभिजीत दीपके ने CJP में रखा ये बड़ा पद, 13 नेताओं को क्या मिला?
अभिजीत दीपके ने CJP में रखा ये बड़ा पद, 13 नेताओं को क्या मिला?
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget