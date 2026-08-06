शाहरुख खान कैसे बन गए देश के सबसे वेल्यूएबल सेलिब्रिटी? आंकड़ों से समझें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ब्लॉकबस्टर पठान, जवान फिल्मों ने ब्रांड वैल्यू बढ़ाई।

India's Most Valuable Celebrity: बॉलीवुड के जाने-माने सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी दमदार एक्टिंग और किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाने जाते हैं. देश ही नहीं, विदेशों में भी शाहरुख खान के करोड़ों फैंस हैं. इन दिनों शाहरुख खान ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है, जिसके बाद अब वह भारत के सबसे वेल्यूएबल सेलिब्रिटी बन गए हैं.

विराट-रणबीर को पीछे छोड़ बने नंबर 1

क्रोल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू 177.9 मिलियन डॉलर के साथ वह भारत के सबसे वेल्यूएबल सेलिब्रिटी बन गए हैं. इसके साथ ही शाहरुख खान ने विराट कोहली और रणवीर सिंह जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया.

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इन फिल्मों ने शाहरुख खान की बढ़ाई ब्रांड वैल्यू

ब्रांड एक्सपर्ट उमाकांत पाणिग्राही के मुताबिक, शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू में सबसे बड़ा योगदान उनकी दो ब्लॉकबस्टर फिल्में रही है, जो कि 2023 में रिलीज हुए पठान और जवान फिल्म रही. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार रिकॉर्ड तो बनाए ही हैं, बल्कि इसके साथ ही इन फिल्मों की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू को भी नई ऊंचाई मिली. अगर इन दोनों फिल्मों की कमाई की बात करें तो दोनों ही फिल्मों ने दुनियाभर में रिकॉर्ड कमाई की.

2023 में आई जवान ने दुनिया भर में लगभग 1,148 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. भारत में करीब 762 करोड़ रुपये तो विदेशों से लगभग 386 करोड़ रुपये की कमाई शामिल रही.

वहीं 2023 में आई फिल्म पठान का दुनिया भर में कलेक्शन करीब 1,050 करोड़ रुपये रहा. भारत में लगभग 654 करोड़ रुपये तो वहीं विदेशों से करीब 396 करोड़ रुपये का बिजनेस हुआ.

किन-किन ब्रांड्स के अंबेसडर हैं शाहरुख खान?

शाहरुख खान जानी-मानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड एंबेसडर हैं. इनमें शामिल है.

Visa

Myntra

Hyundai

ICICI Bank

Thumps Up

Joy Personal Care

Dubai Tourism

सिर्फ फिल्में ही नहीं बिजनेस भी करते हैं शाहरुख खान

बता दें कि शाहरुख खान सफल अभिनेता तो है ही, लेकिन इसके साथ ही वह एक सफल बिजनेसमैन भी हैं. इस बारे में हो सकता है कम लोग जानते हो कि शाहरुख खान फिल्मों के साथ बिजनेस भी करते हैं. उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट फिल्म बनाने का काम करती है. इतना ही नहीं, बल्कि शाहरुख खान IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सह-मालिक हैं. इसके अलावा उनका रियल एस्टेट, कई टेक और डिजिटल स्टार्टअप्स में भी उनका निवेश है.

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