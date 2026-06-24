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हिंदी न्यूज़बिजनेसRishabh Pant Salary Cut: ऋषभ पंत के '12 करोड़ के पे-कट' पर बोले हर्ष गोयनका- कॉर्पोरेट लाइफ में यह सोचना भी असंभव

Rishabh Pant Salary Cut: ऋषभ पंत के '12 करोड़ के पे-कट' पर बोले हर्ष गोयनका- कॉर्पोरेट लाइफ में यह सोचना भी असंभव

Rishabh Pant IPL: मशहूर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की IPL की फीस सीधे आधी हो गई है. जसके बाद अब हर्ष गोयनका ने इस पर उनकी चुटकी ली है. आइये बताते हैं पूरा माजरा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 24 Jun 2026 06:48 PM (IST)
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Rishabh Pant Salary Cut: एक वक्त पर स्टार क्रिकेटर के रूप में पहचान बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. ऋषभ पंत की इस साल IPL में सैलरी कटौती की खबरें तेजी से सामने आ रही है. पंत दिल्ली कैपिटल्स के लिए साल 2027 में IPL जरूर खेलेंगे लेकिन उनकी सैलरी सीधे आधी कर दी गई है. अब इस पर दिग्गज कारोबारी हर्ष गोयनका ने भी चुटकी ली है.

हर्ष गोयनक ने ली पंत की चुटकी
ऋषभ पंत की सैलरी कटौती की खबरें सामने आने के बाद मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने इस बात पर क्रिकेटर का मजाक उड़ाया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर ऋषभ की सैलरी कटौरी की तुलना कॉर्पोरेट कल्चर से की है. उन्होंने अपने पोस्ट में IPL ऑक्शन को कॉर्पोरेट से भी बदतर बताया है.

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हर्ष गोयनका ने अपने आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने लिखा, 'ऋषभ पंत: 27 करोड़ रुपये - 15 करोड़ रुपये. जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी के CEO से कहा जाए कि "पिछले साल आपको 27 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन इस साल आपके परफॉर्मेंस और बाजार की मांग को देखते हुए आपकी सैलरी घटाकर 15 करोड़ रुपये कर दी जा रही है." कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसा सोचना भी मुश्किल है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'लेकिन IPL में खिलाड़ियों की कीमत नीलामी (ऑक्शन) तय करती है और उसी के आधार पर उनकी मौजूदा वैल्यू तय होती है. इसलिए शुक्र है कि हममें से ज्यादातर लोग कॉर्पोरेट दुनिया में काम करते हैं.' गोयनका के इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कई लोग इस पर हर्ष गोयनका को खरी- खोटी सुना रहे हैं तो कई लग उनके साथ मिलकर पंत का मजाक बना रहे हैं.

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27 करोड़ से 15 करोड़ सैलरी
बता दें कि IPL 2025 से पहले हुई नीलामी में एलएसजी (लखनऊ सुपर जायंट्स) ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये की रकम में खरीदा था. ये लीग के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रकम थी. इतना ही नहीं वो इस टीम के कप्तान भी थे. हालांकि उनकी कप्तानी में खराब प्रदर्शन के चलते ये फीस कटौती हुई है. अब ऋषभ पंत दोबारा से दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे, जिसके लिए उन्हें 12 करोड़ रुपये की सैलरी दी जा रही है. जो उनकी पिछली सैलरी की सीधे आधी से भी कम है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 24 Jun 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Harsh Goenka RISHABH PANT IPL 2027 Rishabh Pant Salary Cut
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