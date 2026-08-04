मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसITR: क्या गृहणियों को भी भरना चाहिए Income Tax, इससे फायदा है या नुकसान?

ITR: क्या गृहणियों को भी भरना चाहिए Income Tax, इससे फायदा है या नुकसान?

ITR Filing: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख हाल फिलहाल में ही निकली है. सैलेरीड कर्मचारियों ने इनकम टैक्स तो भर ही दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गृहणियों को भी ITR भरना जरूरी है. आइये बताते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 04 Aug 2026 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

ITR Filing News: इनकम टैक्स रिटर्न भरना एक बेहद जरूरी वित्तीय जिम्मेदारी है, जिसको हर सैलरी पाने वाला या बिजनेस करने वाला व्यक्ति भरता ही है. कई लोगों को केवल यही पता है कि इनकम टैक्स केवल नौकरीपेशा लोग ही भरते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घरेलू महिलाएं या गृहणियां जो बाहर नौकरी नहीं करती हैं वो भी टैक्स भरती है. नहीं जानते? तो आइये बताते हैं.

क्या गृहणियां भी भरती हैं ITR?
गृहिणी की कोई नौकरी या तय सैलरी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई आय नहीं हो सकती. अगर किसी गृहिणी की आय ब्याज, किराए, निवेश या किसी अन्य स्रोत से होती है, तो उसे आयकर के नियमों को समझना जरूरी है और टैक्स भरना भी बेहद जरूरी है.

क्या कहते हैं नियम?
इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अगर गृहिणी की सालाना आय तय बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से कम है, तो आमतौर पर उसे ITR भरने की जरूरत नहीं होती. 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए नई टैक्स व्यवस्था में ये सीमा 4 लाख रुपये और पुराने टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये है. अगर गृहिणी की आय इस सीमा से ज्यादा है, तो उसे अपनी आय के हिसाब से ITR दाखिल करना पड़ सकता है. 80 साल से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी अलग आय सीमा लागू होती है.

ये भी पढ़ें: Old Coin: पुराने सिक्के बेचकर कमाएं 10 लाख, PM मोदी ने वीडियो में कहा? सरकार ने क्या बताया

क्या हो सकते हैं गृहणियों के आय के स्त्रोत?
गृहिणियों के पास नौकरी नहीं होती, लेकिन इससे ये बिलकुल भी मतलब नहीं है कि उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होता. क्योंकि उन्हें दूसरे स्रोतों से आय मिल सकती है. आइये बताते हैं क्या हो सकते हैं ये स्त्रोत:

  • पति अगर घर चलाने के लिए पत्नी को पैसे देता है, तो सामान्य तौर पर इसे पत्नी की आय नहीं माना जाता. भले ही ये पैसा पत्नी के बैंक खाते में जमा हो.
  • अगर गृहिणी के नाम पर FD है, तो उससे मिलने वाला ब्याज उनकी आय माना जाता है और नियमों के अनुसार इस पर टैक्स लग सकता है.
  • अगर पति अपने पैसे से पत्नी के नाम पर निवेश करता है, तो टैक्स के नियमों के तहत निवेश और उससे होने वाली आय का अलग-अलग तरीके से आकलन किया जा सकता है. कुछ मामलों में आय को पति की आय से भी जोड़ा जा सकता है.
  • रिश्तेदारों से मिले कुछ गिफ्ट्स टैक्स से छूट सकते हैं. वहीं, गैर-रिश्तेदारों से मिले तोहफों की कुल कीमत एक वित्तीय वर्ष में 50 हजार से ज्यादा होने पर उन पर टैक्स लग सकता है.

कैसे पता करें टैक्स में आने वाली आय
टैक्सेबल इनकम पता करने के लिए गृहिणियों को अपनी सभी टैक्स योग्य आय को जोड़ना चाहिए. इसमें बैंक या FD का ब्याज, किराए से मिलने वाली आय और निवेश से होने वाली कमाई शामिल हो सकती है. इसके बाद जिन कटौतियों और छूट का लाभ मिलता है, उन्हें घटाया जाता है. PPF, NSC, हेल्थ इंश्योरेंस और योग्य दान जैसी चीजों पर मिलने वाली कटौती भी इसमें शामिल हो सकती है.

ये भी पढ़ें: नए-नए विधायक बने प्रशांत किशोर की नेटवर्थ कितनी है? पत्नी के पास है इतनी दौलत

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 04 Aug 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Income Tax ITR ITR Filing House Wifes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ITR: क्या गृहणियों को भी भरना चाहिए Income Tax, इससे फायदा है या नुकसान?
क्या गृहणियों को भी भरना चाहिए Income Tax, इससे फायदा है या नुकसान?
बिजनेस
Old Coin: पुराने सिक्के बेचकर कमाएं 10 लाख, PM मोदी ने वीडियो में कहा? सरकार ने क्या बताया
पुराने सिक्के बेचकर कमाएं 10 लाख, PM मोदी ने वीडियो में कहा? सरकार ने क्या बताया
बिजनेस
नए-नए विधायक बने प्रशांत किशोर की नेटवर्थ कितनी है? पत्नी के पास है इतनी दौलत
नए-नए विधायक बने प्रशांत किशोर की नेटवर्थ कितनी है? पत्नी के पास है इतनी दौलत
बिजनेस
डाबर से उठा लोगों का भरोसा, FSSAI के एक्शन के बाद शेयरों में गिरावट
डाबर से उठा लोगों का भरोसा, FSSAI के एक्शन के बाद शेयरों में गिरावट
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Ramayana पर बढ़ा विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने दी चेतावनी, Preview Screening की रखी मांग
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King का First Look गलती से हुआ Reveal?
Jharkhand Students Protest: झारखंड में JPSC-JSSC पर बड़ा बवाल! अभिजीत दीपके की एंट्री ABPLIVE
Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तृषा से सनातन तक, उदयनिधि के विवादित बयानों ने कब-कब मचाया बवाल, जानें
तृषा से सनातन तक, उदयनिधि के विवादित बयानों ने कब-कब मचाया बवाल, जानें
बिहार
कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले- योगी जी को अगर संविधान का ज्ञान होता...
कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले- योगी जी को अगर संविधान का ज्ञान होता...
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
ओटीटी
सोहेल-सीमा के तलाक पर सलमान खान ने किया रिएक्ट, भाई से बोले- तुम्हारा दर्द समझता हूं, खुद को ब्लेम करना बंद करो
सोहेल-सीमा के तलाक पर सलमान खान ने किया रिएक्ट, भाई से बोले- तुम्हारा दर्द समझता हूं, खुद को ब्लेम करना बंद करो
इंडिया
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
इंडिया
Meta की ग्लोबल टीम को मोदी सरकार ने किया तलब, कहा- 'ये तय करें कि...'
Meta ग्लोबल टीम को सरकार ने किया तलब, PM के पोस्ट का उठेगा मुद्दा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं सपा विधायक सचिन यादव? जिन्हें यूपी विधानसभा से किया सस्पेंड
कौन हैं सपा विधायक सचिन यादव? जिन्हें यूपी विधानसभा से किया सस्पेंड
बिहार
वेतन, घर, बॉडीगार्ड, प्रशांत किशोर को सम्राट सरकार क्या-क्या सुविधा देगी?
वेतन, घर, बॉडीगार्ड, प्रशांत किशोर को सम्राट सरकार क्या-क्या सुविधा देगी?
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
ENT LIVE
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
Embed widget