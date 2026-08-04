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हिंदी न्यूज़बिजनेसनए-नए विधायक बने प्रशांत किशोर की नेटवर्थ कितनी है? पत्नी के पास है इतनी दौलत

नए-नए विधायक बने प्रशांत किशोर की नेटवर्थ कितनी है? पत्नी के पास है इतनी दौलत

Prashant Kishor Net Worth: बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर की संपत्ति चर्चा में है. जानिए जन सुराज पार्टी के चीफ की नेटवर्थ कितनी है और वह कितनी दौलत के मालिक हैं.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 04 Aug 2026 03:45 PM (IST)
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Prashant Kishor Networth: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने शानदार जीत हांसिल की है. उन्होंने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को हराया है. इस जीत के बाद प्राशांत किशोर की राजनीतिक सफलता के साथ-साथ उनकी संपत्ती भी चर्चा का विषय बन गई है. जानिए नए नए विधायक बने प्रशांत किशोर की नेटवर्थ कितनी है. वह कितने दौलतमंद हैं.

चुनावी हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर के पास 96.06 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास के नाम 101.93 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज है.

प्रशांत किशोर की अधिकांश संपत्ति गैर- सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश से जुड़ी है. इसमें वेदास वेंचर्स में उनकी 100%  हिस्सेदारी शामिल है, जिसकी कीमत 95.26 करोड़ रुपये बताई गई है. इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश और बैंक एफडी समेत 8 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी है.

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प्रशांत किशोर के निवेश

प्रशांत किशोर के निवेश में 7.36 करोड़ रुपये की एफडी शामिल है. उनके और परिवार के नाम एचडीएफसी बैंक में कई एफडी हैं, जिन्हें सुरक्षित और स्थिर निवेश माना जाता है.

प्रशांत किशोर के निवेश पोर्टफोलियो में एफडी, इक्विटी, बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधन भी शामिल हैं. चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके पास पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी, गाजियाबाद और नई दिल्ली के वसंत विहार में आवासीय संपत्तियां हैं. उनकी अचल संपत्तियों  का कुल मूल्य 73.87 करोड़ रुपये है, जबकि उनकी पत्नी की अचल संपत्तियों का मूल्य 12.42 करोड़ रुपये बताया गया है.

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Published at : 04 Aug 2026 03:45 PM (IST)
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Prashant Kishor News PRASHANT KISHOR Bankipur By Election
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