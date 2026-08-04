नए-नए विधायक बने प्रशांत किशोर की नेटवर्थ कितनी है? पत्नी के पास है इतनी दौलत

Prashant Kishor Networth: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने शानदार जीत हांसिल की है. उन्होंने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को हराया है. इस जीत के बाद प्राशांत किशोर की राजनीतिक सफलता के साथ-साथ उनकी संपत्ती भी चर्चा का विषय बन गई है. जानिए नए नए विधायक बने प्रशांत किशोर की नेटवर्थ कितनी है. वह कितने दौलतमंद हैं.

चुनावी हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर के पास 96.06 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास के नाम 101.93 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज है.

प्रशांत किशोर की अधिकांश संपत्ति गैर- सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश से जुड़ी है. इसमें वेदास वेंचर्स में उनकी 100% हिस्सेदारी शामिल है, जिसकी कीमत 95.26 करोड़ रुपये बताई गई है. इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश और बैंक एफडी समेत 8 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी है.

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प्रशांत किशोर के निवेश