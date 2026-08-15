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हिंदी न्यूज़बिजनेसपेट्रोल पर साढ़े 3 रुपए, डीजल पर 1.50 रुपए घटा विंडफॉल टैक्स, आधी रात को ऐलान

पेट्रोल पर साढ़े 3 रुपए, डीजल पर 1.50 रुपए घटा विंडफॉल टैक्स, आधी रात को ऐलान

Petrol-Diesel Windfall Tax: केंद्र सरकार ने आधी रात को पेट्रोल-डीजल और एविएशन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स घटा दिया है. पढ़ें पूरी खबर

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 15 Aug 2026 01:00 AM (IST)
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Petrol-Diesel and ATF Windfall Tax Reduced: स्वतंत्रता दिवस की आधी रात को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने पेट्रोल पर साढ़े 3 रुपए और डीजल पर 1.50 रुपए विंडफॉल टैक्स घटा दिया है. इतना ही नहीं एविएशन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर भी विंडफॉल टैक्स घटाया गया है.

सरकार के आदेश के मुताबिक, डीजल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 25.5 रुपए से घटाकर अब 24 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, वहीं, पेट्रोल पर ड्यूटी साढ़े तीन से घटाकर जीरो कर दी है. एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर टैक्स की बात करें तो पहले यह 22 रुपए प्रति लीटर था, जिसे अब 19.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है. यानी एटीएफ में ढाई रुपए की कटौती की गई है. 

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इसी साल मार्च में ईरान और अमेरिका वॉर के बाद कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावट के दौरान सरकार ने फिर से विंडफॉल टैक्स लागू कर दिया था. सरकार ने सबसे पहले साल 2022 के जुलाई महीने में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से होने वाले असाधारण मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स लगाया था और दो साल बाद इसे हटा दिया था. 

सरकार ने यह फैसला ऐसे समय लिया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आया है. बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड अब 87 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है.

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गौरतलब है कि भारत सरकार अभी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पादों के इंटरनेशनल रेट के आधार पर हर दो हफ्ते में एक्सपोर्ट लेवी की समीक्षा करता है, ताकि शुल्क को इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन में होने वाले बदलावों के हिसाब से समायोजित किया जा सके.

क्या पेट्रोल-डीजल के दामों पर पड़ेगा असर?

याद रहे कि विंडफॉल टैक्स घटने या बढ़ने से आपकी गाड़ी में डलने वाले पेट्रोल और डीजल के दामों पर सीधा कोई असर नहीं पड़ता है. विंडफॉल टैक्स केवल तेल निकालने वाली और विदेश में तेल बेचने वाली बड़ी कंपनियों, जैसे ओएनजीसी या रिलायंस के अतिरिक्त मुनाफे पर लगता है. इसलिए इसके घटने से आम जनता के लिए पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं होता.

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 12:31 AM (IST)
Tags :
Diesel Windfall Tax ATF PETROL Petrol News Diesel News
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