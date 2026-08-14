स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI ने इस बैंक पर लगाया 59.20 लाख का जुर्माना, वित्तीय खामियां बनीं वजह

RBI ने इस बैंक पर लगाया 59.20 लाख का जुर्माना, वित्तीय खामियां बनीं वजह

RBI Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दिनों एक्शन मोड में है. पिछले कुछ दिनों से कई बैंकों की शामत आई है, जिसमें अब इंडसइंड बैंक का नाम भी जुड़ गया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Aug 2026 11:42 PM (IST)
Preferred Sources

RBI News: RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने नियमों को लेकर कितना सख्त है, इसका अंदाजा उसकी कार्रवाइयों को देखकर ही लगाया जा सकता है. हाल ही में RBI ने नियमों का पालन ना करने पर IndusInd Bank समेत 4 वित्तीय संस्थानों पर जुर्माना लगाया है. इन सभी में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट इंडसइंड बैंक के संचालन में पाया गया. जिसके बाद उस पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया गया.

कितना लगा बैंक पर जुर्माना?
इंडसइंड बैंक के ऊपर RBI ने 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक पर डिपॉजिट की ब्याज दरों और सिक्योरिटाइजेशन से जुड़े RBI नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है. जांच में पाया गया कि बैंक ने कुछ करंट अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज दिया, जबकि ऐसे खातों पर ब्याज देने के नियम अलग हैं. इसके अलावा बैंक ने 'सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन' जैसी गतिविधियां भी कीं, जो RBI के नियमों के अनुरूप नहीं थीं.

ये भी पढ़ें: Blinkit, Zepto और Instamart पर FDA का एक्शन, 14 लाइसेंस सस्पेंड

इन चार संस्थाओं पर भी हुई कार्रवाई
इंडसइंड बैंक के अलावा तीन अन्य वित्तीय संस्थाओं पर भी RBI ने चाबुक चलाया है. जिसमें फ्यूजन फाइनेंस पर KYC नियमों का पालन नहीं करने पर 2.7 लाख रुपये का जुर्माना लगा है, तो वहीं नॉर्थन Arc कैपिटल पर ग्राहकों की शिकायतों की सही जानकारी नहीं देने और इंटरनल ऑम्बसमैन से जुड़े नियमों में लापरवाही करने पर 6.2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. वहीं मुथूट MCred पर बकाया ब्याज और मूलधन चुकाए बिना कुछ NPA खातों को स्टैंडर्ड श्रेणी में डालने पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

ग्राहकों पर क्या होगा असर?
RBI ने स्पष्ट किया है कि ये जुर्माने नियमों के उल्लंघन से जुड़े हैं और इनका मतलब ये नहीं है कि इन संस्थानों के ग्राहकों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हुई है. ऐसे में यदि किसी का खाता इंडसइंड बैंक में है या वो किसी अन्य स्थिति में बैंक से जुड़ा है तो उसके खाते या सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके अलावा अन्य संस्थाओं से जुड़े ग्राहकों पर कोई खास असर नहीं होगा.

बता दें कि इंडसइंड बैंक, नॉर्थन आर्क कैपिटल और फ्यूजन फाइनेंस की जांच 31 मार्च 2025 को हुई थी, इसी की वित्तीय स्थिति के आधार पर ये कार्रवाई की गई है. 

ये भी पढ़ें: Inflation: हरी सब्जियों के दाम बढ़े, फ्री धनिया-मिर्च भी मिलना बंद

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 14 Aug 2026 11:42 PM (IST)
Tags :
IndusInd Bank RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
RBI ने इस बैंक पर लगाया 59.20 लाख का जुर्माना, वित्तीय खामियां बनीं वजह
RBI ने इस बैंक पर लगाया 59.20 लाख का जुर्माना, वित्तीय खामियां बनीं वजह
बिजनेस
Blinkit, Zepto और Instamart पर FDA का एक्शन, 14 लाइसेंस सस्पेंड
Blinkit, Zepto और Instamart पर FDA का एक्शन, 14 लाइसेंस सस्पेंड
बिजनेस
Inflation: हरी सब्जियों के दाम बढ़े, फ्री धनिया-मिर्च भी मिलना बंद
हरी सब्जियों के दाम बढ़े, फ्री धनिया-मिर्च भी मिलना बंद
बिजनेस
​RBI ने बदला बड़ा नियम, ये फैसिलिटी समय से पहले होगी बंद
​RBI ने बदला बड़ा नियम, ये फैसिलिटी समय से पहले होगी बंद
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झगड़े में पत्नी को ‘बांझ’ कहना क्रूरता नहीं, HC का फैसला
झगड़े में पत्नी को ‘बांझ’ कहना क्रूरता नहीं, HC का फैसला
बॉलीवुड
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
इंडिया
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
टेक्नोलॉजी
लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला
लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला
इंडिया
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget