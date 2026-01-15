हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस4000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान, नए लेबर कोड से TCS से लेकर इंफोसिस और HCLTech को झटका

4000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान, नए लेबर कोड से TCS से लेकर इंफोसिस और HCLTech को झटका

New Labor Code: नवंबर 2025 में लागू हुए नए लेबर कोड के चलते टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस और HCLTech जैसी देश की कई बड़ी आईटी कंपनियों को 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 15 Jan 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

New Labor Code: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस और HCLTech जैसी देश की आईटी कंपनियों को नए लेबर से करोड़ों का झटका लगा है. दरअसल, नए लेबर कोड को लागू करने के चलते इन कंपनियों को 4,373 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है. इसी के साथ 31 दिसंबर को खत्म हुई तीसरी तिमाही में देश की इन तीन सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनियों के मुनाफे में भारी गिरावट आई है. 

हाल ही में 14 जनवरी को इंफोसिस (Infosys) ने दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान करते हुए 1289 करोड़ रुपये के (exceptional charge) विशेष खर्च का जिक्र किया. दरअसल, नए लेबर कोड के लागू होने के चलते ग्रेच्युटी और छुट्टियों (leave liability) के बढ़ने से कंपनी पर यह अतिरिक्त खर्च बैठा. इसी तरह से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने 12 जनवरी को 2128 करोड़ रुपये और HCLTech ने 956 करोड़ रुपये के विशेष खर्च का कारण नए लेबर कोड को बताया.

हालांकि, नए लेबर कोड को लागू करने की वजह से कॉस्ट या लागत बढ़ने जैसी चुनौतियों के बावजूद TCS Q3 में अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को 25.2 परसेंट पर बनाए रखने में कामयाब रही.  HCLTech ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को बढ़ाकर 18.6 परसेंट कर लिया. इंफोसिस ने Q3 में 18.4 परसेंट का ऑपरेटिंग मार्जिन बताया, जो पिछली तिमाही के 21 परसेंट से काफी कम है. कंपनी ने बताया कि अगर लेबर कोड को लागू करने से जुड़ी लागतें नहीं होतीं, तो एडजस्टेड मार्जिन लगभग 21.2 प्रतिशत होता. 

क्या होता है ऑपरेटिंग मार्जिन? 

ऑपरेटिंग मार्जिन कोर बिजनेस एक्टिविटी से हो रहे प्रॉफिट को मापता है. इसमें वर्कर्स की सैलरी से लेकर रॉ मैटेरियल्स पर आने वाले खर्च को शामिल किया जाता है. यह टैक्स चुकाने से पहले का प्रॉफिट होता है. ऑपरेटिंग मार्जिन यह बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से हर 1 रुपये की बिक्री पर कितना प्रॉफिट कमा रही है. ऑपरेटिंग मार्जिन के ज्यादा होने का मतलब है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से अधिक पैसे कमा रही है, जिसका इस्तेमाल वह कर्ज चुकाने, डिविडेंड देने या कंपनी के ग्रोथ के लिए कर सकती है.

नवंबर से लागू हुआ नया लेबर कोड

तीनों कंपनियों ने कहा है कि नए लेबर कोड का आने वाले क्वार्टर में मार्जिन पर बहुत कम असर पड़ेगा. कंपनी मैनेजमेंट को इन बदलावों की वजह से लगभग 10-20 bps के असर की उम्मीद है. नवंबर 2025 में लागू हुए नए लेबर कोड में कई बदलाव किए गए, जिन्होंने भारत के वर्कफोर्स के लिए बेहतर सैलरी, सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी और बेहतर वेलफेयर सुनिश्चित करने की नींव रखी. इसके तहत, सरकार ने श्रम से जुड़े 29 कानूनों को खत्म कर दिया और इसके बदले चार नए श्रम सुधार कानून लागू किए गए.

इन्हीं चार नए लेबर कोड ने IT/ITes सेक्टर के लिए अनिवार्य रूप से अपॉइंटमेंट लेटर, ज्यादा बेसिक सैलरी, काम के घंटों के आधार पर गारंटीड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को अनिवार्य किए जैसे कई बदलाव लागू किए. इसमें IT कंपनियों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की सुविधा दिए जाने की बात कही गई है, जिससे ज्यादा पैसा कमाने का मौका उन्हें भी मिले.

 

ये भी पढ़ें:

इस सरकारी कंपनी को मिला 55 करोड़ का ऑर्डर; शुक्रवार को शेयरों में हो सकती है निवेशकों की दिलचस्पी, जानिए डिटेल 

Published at : 15 Jan 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Infosys TCS New Labor Code HCLTech Labor Code
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
BMC Election 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील की
बीएमसी चुनाव 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट
Advertisement

वीडियोज

Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED और Mamata के बीच कौन भारी , अंदर की बाते चौंका देंगी
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में Mamata की बातों में दिखा विरोधाभास, समझिए अब क्या होगा ?
Maharashtra BMC Polls 2026 News Update : BMC चुनाव के बीच Sanjay Raut का बड़ा बयान । Fadnavis
Green Power, Green Profits! Budget 2026 में EV और Renewable Sector का धमका | Paisa Live
Maharashtra BMC Polls 2026 News Update : वोटर्स ने लगाया EVM मशीन बंद होने का आरोप । Fadnavis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
BMC Election 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील की
बीएमसी चुनाव 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
जनरल नॉलेज
दुनिया में किस देश का सबसे पॉवरफुल है पासपोर्ट, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
दुनिया में किस देश का सबसे पॉवरफुल है पासपोर्ट, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
शिक्षा
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जल्द शुरू होंगे EWS एडमिशन, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जल्द शुरू होंगे EWS एडमिशन, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
हेल्थ
पलाश के पेड़ से निकलने वाला लाल गोंद कितना मददगार, शरीर को कैसे देता है पोषण?
पलाश के पेड़ से निकलने वाला लाल गोंद कितना मददगार, शरीर को कैसे देता है पोषण?
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget