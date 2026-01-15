हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस सरकारी कंपनी को मिला 55 करोड़ का ऑर्डर; शुक्रवार को शेयरों में हो सकती है निवेशकों की दिलचस्पी, जानिए डिटेल

इस सरकारी कंपनी को मिला 55 करोड़ का ऑर्डर; शुक्रवार को शेयरों में हो सकती है निवेशकों की दिलचस्पी, जानिए डिटेल

भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार, 16 जनवरी को सरकारी कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) से जुड़ी एक अपडेट निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 15 Jan 2026 11:39 AM (IST)
NBCC PSU Stock News: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार, 16 जनवरी को सरकारी कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) से जुड़ी एक अपडेट निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है. कंपनी को इंडियन ओवरसीज बैंक से 55 करोड़ रुपये का नया काम मिला है. जिससे आने वाले सत्र में इस शेयर में हलचल देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं, इस नए ऑर्डर और शेयर बाजार में कंपनी के बारे में....

NBCC को मिला नया प्रोजेक्ट

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से करीब 55.02 करोड़ रुपये का नया काम मिला है. इसकी जानकारी कंपनी ने बुधवार, 14 जनवरी को दी है. यह प्रोजेक्ट रायपुर में आईओबी के नए रीजनल ऑफिस के निर्माण से जुड़ा हुआ है.

इस काम में एनबीसीसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भूमिका निभाने वाली है. कंपनी रीजनल ऑफिस की प्लानिंग से लेकर डिजाइन, निर्माण की निगरानी और काम पूरा होने के बाद बिल्डिंग को सौंपने तक का काम करने वाली है. प्रोजेक्ट की समयसीमा को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ हुआ अहम समझौता

एनबीसीसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है. सोमवार 12 जनवरी को कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक सब्सिडियरी एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ एक एमओयू साइन किया है.

इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां हेल्थकेयर मैन्युफैक्चरिंग और उससे जुड़ी सेवाओं के क्षेत्र में मिलकर काम करने वाली हैं.  जिसका मकसद लंबे समय के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है.

बीएसई पर कंपनी शेयर का हाल

बीएसई पर बुधवार 14 जनवरी के कारोबारी दिन कंपनी शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली थी. दिन की समाप्ति पर शेयर 0.09 प्रतिशत या 0.10 रुपये फिसलकर 105.20 रुपये पर कारोबार करते हुए बंद हुए थे. शेयरों को इंट्रा डे हाई 106.60 रुपये था.

कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो इस दौरान शेयरों ने 130.60 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 70.82 रुपये था. कंपनी का मार्केट कैप करीब 28 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का है.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 15 Jan 2026 11:39 AM (IST)
Embed widget