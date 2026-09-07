क्या पब्लिक Wifi से चलाना चाहिए UPI, मोबाइल बैंकिंग सेफ है या नहीं?

आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, कैफे और मॉल जैसी जगहों पर फ्री इंटरनेट की सुविधा आसानी से मिल जाती है. फोन इंटरनेट से जुड़ते ही लोग कई जरूरी काम करने लगते हैं. इसी पब्लिक वाईफाई से लोग बैंक खाते का हिसाब देखना, पैसे भेजना और यूपीआई से पेमेंट भी कर लेते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना सेफ है?

कहा जाता है कि पब्लिक वाई-फाई से बैंकिंग या यूपीआई का इस्तेमाल करने से बचना ही सही रहता है. जिस इंटरनेट नेटवर्क से आपका फोन जुड़ा है, वो खतरा पैदा कर सकता है.

पब्लिक वाई-फाई में क्या खतरा है?

पब्लिक इंटरनेट का इस्तेमाल एक साथ बहुत से लोग करते हैं. आपको ये पता नहीं होता कि उस नेटवर्क को कौन चला रहा है और उसकी सुरक्षा कितनी मजबूत है. कई बार जालसाज असली नेटवर्क के नाम से मिलता-जुलता नकली वाई-फाई नेटवर्क बना लेते हैं. अगर कोई व्यक्ति ऐसे नेटवर्क से जुड़ जाता है तो उसे नकली वेबसाइट या जालसाजी वाले पेज पर ले जाने की कोशिश की जाती है. अक्सर लोग भी किसी अनजान फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं या किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिससे सारा डेटा लीक हो जाता है.

इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक वाई-फाई से जुड़ते ही आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा, लेकिन बैंकिंग जैसे काम के लिए अनजान नेटवर्क पर भरोसा करना सही नहीं है.

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यूपीआई से पेमेंट करना कितना सेफ है?

यूपीआई और बैंकिंग पेमेंट ऐप्स तो वैसे सुरक्षित ही होते हैं. लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है. खासकर पब्लिक वाई-फाई पर पैसे भेजने, बैंक खाते में बदलाव करने या पासवर्ड बदलने जैसे काम नहीं करने चाहिए.

क्या करना चाहिए?

अगर आपको पब्लिक प्लेस पर बैंकिंग का काम करना ही है तो अपने मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करना ज्यादा सेफ ऑप्शन है. आप चाहें तो अपने फोन का निजी इंटरनेट ही अपने लैपटॉप या टैबलेट के साथ शेयर कर सकते हैं. इससे आपको अनजान पब्लिक नेटवर्क से नहीं जुड़ना पड़ेगा.

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अगर पब्लिक वाईफाई ही ऑप्शन हो तो?

कभी-कभी ऐसा होता है कि फोन में इंटरनेट नहीं होता है और पब्लिक वाईफाई ही बस ऑप्शन में रह जाता है. ऐसी में भी पैसे भेजने या बैंक खाते से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव करने से बचना चाहिए.