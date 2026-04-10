Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है.

उपभोक्ता कीमतों में 3.3% की वृद्धि, दो सालों का रिकॉर्ड तोड़ा.

गैस और ईंधन की कीमतों में भी देखी गई भारी बढ़ोतरी.

बढ़ी कीमतों से आम जनता को हो रही भारी परेशानी.

यूएस- ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर दुनियाभर में ही देखने को मिल रहा है. अमेरिका में ये महंगाई का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. महंगाई ने दो सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. हाल ही में आई खबरों के मुताबिक अमेरिका में इंफ्लेशन पिछले महीने ही लगभग दो सालों रिकॉर्डतोड़ बढ़ गया है. क्योंकि ईरान के साथ चल रहे युद्ध के कारण तेल के दामों में वृद्धि हो रही है. जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर देखने को मल रहा है.

तेल की कीमतें छू रहीं आसमान

श्रम विभाग की रिपोर्ट की मानें तो उपभोक्ता कीमतों में मार्च तक के 12 महीनों में 3.3 प्रतिशत की बढ़त हुई है, जो फरवरी में 2.4 प्रतिशत थी. ये उछाल साल 2022 के बाद से सबसे बड़े मासिक परिवर्तनों में से एक है. जब दुनिया रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कारण संकट से जूझ रही थी. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने पेट्रोल पंपों पर भी कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला, क्योंकि युद्ध के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से तेल की कीमतें आसमान छू गई हैं.

राज्यों पर भी हो रहा असर

गैस की कीमतों में फरवरी से मार्च तक 21.2 प्रतिशत का उछाल देखा गया. 1967 में सरकार ने आंकड़े जारी करना शुरू किए थे, जिसके बाद से ये सबसे बड़ी वृद्धि है. तेल और ईंधन की कीमतों में 30 प्रतिशत से भी ज्यादा उछाल देखने को मिला, जो फरवरी 2000 के बाद से सबसे बड़ी वृद्धि है. इसका असर खासतौर पर कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है, जहां गैस की कीमतें पहले से ही अमेरिका के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा थी.

आम जन हो रहे परेशान

अमेरिकी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार को कैलिफोर्निया में एक गैलन गैस की कीमत लगभग 5.93 डॉलर (भारतीय 550.67 रुपये) थी, जबकि देशभर में लगभग 4.16 डॉलर (भारतीय 386.3 रुपये) थी. कीमतों में आ रहे इस उछाल का असर आम जन पर भी पड़ रहा है. आम जन इन कीमतों को भयानक बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि कीमतों में हो रही इस बढ़त को देखते हुए उन्होंने अब कम से कम गाड़ी निकालना शुरू कर दिया है.