Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG से PNG पर शिफ्ट करने में अब सरकार करेगी मदद, इस नई सब्सिडी योजना से पैसे भी बचेंगे

LPG से PNG पर शिफ्ट करने में अब सरकार करेगी मदद, इस नई सब्सिडी योजना से पैसे भी बचेंगे

LPG to PNG Shift: सरकार की इस नई स्कीम का मकसद एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भरता कम करके पाइप वाली गैस के नेटवर्क को बढ़ाना है ताकि सभी घराें, साफ, सस्ती और सुरक्षित ईंधन पहुंचे.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 19 Aug 2026 07:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सरकार ने घरेलू PNG कनेक्शन विस्तार हेतु प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी.
  • CGD कंपनियों को सस्ती गैस आवंटन से नेटवर्क विस्तार होगा.
  • उपभोक्ताओं को कम खर्च, कंपनियों का निवेश जल्द वसूल होगा.

Government New Scheme: सरकार ने घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन के विस्तार को तेज करने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. इसका मकसद देशभर में ज्यादा से ज्यादा घरों तक खाना पकाने के लिए सा और सस्ता ईंधन पहुंचाना है. 'इन्सेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस' के नाम की यह योजना 1 सितंबर, 2026 से प्रभावी हो रही है. 

अभी भारत में लगभग 1.74 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन हैं. नई पहल के तहत, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को मौजूदा बिना बिल वाले कनेक्शनों को एक्टिव, बिल वाले कनेक्शनों में बदलने और अपने PNG नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. आइए आपको बताते हैं सरकार क यह स्कीम कैसे काम करेगी. 

कम रेट पर होगा गैस का आवंटन

घरेलू PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए APM/NAPM इंसेंटिव स्कीम के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को एक तय सीमा के अंदर हर नए चालू और बिलिंग वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शन पर अतिरिक्त 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) सस्तजी घरेलू उत्पादित (APM) गैस मिलेगी. कपनियां आयातिम मंहगी गैस (LNG) की जगह इस सस्ती गैस का इस्तेमाल कर सकेंगी, जिससे उनकी लागत कम होगी.

सरकार के मुताबिक, इस स्कीम से घरेलू PNG कनेक्शन पर किए गए कैपिटल खर्च की भरपाई का समय लगभग 10 साल से घटकर करीब तीन साल हो सकता है. इससे CGD कंपनियों को अपना नेटवर्क बढ़ाने और ज्यादा घरों में कनेक्शन चालू करने के लिए बेहतर प्रोत्साहन मिलेगा. यह स्कीम छह महीनों में दो चरणों में लागू की जाएगी. 

ग्राहकों को इससे क्या होगा फायदा?

लागत कम होने से कंपनियां उपभोक्ताओं से लिया जाने वाला शुरुआती इंस्टॉलेशन चार्ज या सिक्योरिटी डिपॉजिट कम करेंगी और पहले जो कनेक्शंस सिर्फ पाइप लगाकर छोड़ दिए गए थे, उन्हें तुंरत चालू करने पर काम किया जाएगा. PNG पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक गैस पहुंचाकर खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन का एक विकल्प देती है.LPG के उलट, इसमें ग्राहकों को सिलेंडर बुक करने, स्टोर करने या बदलने की जरूरत नहीं होती और उनसे उनके मीटर से मापी गई खपत के आधार पर बिल लिया जाता है.

ये भी पढ़ें:

अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी से बंपर कमाई, हर महीने आएगा 33 लाख का किराया 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
PNG LPG  Incentive Scheme For Promotion Of Domestic PNG Connections
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
LPG से PNG पर शिफ्ट करने में अब सरकार करेगी मदद, इस नई सब्सिडी योजना से पैसे भी बचेंगे
LPG से PNG पर शिफ्ट करने में अब सरकार करेगी मदद, इस नई सब्सिडी योजना से पैसे भी बचेंगे
बिजनेस
आज कितने का मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल, जानें पेट्रोल- डीजल का ताजा रेट
Petrol- Diesel Price Today: आज कितने का मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल, जानें पेट्रोल- डीजल का ताजा रेट
बिजनेस
Income Tax: देशभर में शुरू हुई संदिग्ध लेन-देन की बड़ी जांच, विदेश में रकम ट्रांसफर करने वाले रडार पर
देशभर में शुरू हुई संदिग्ध लेन-देन की बड़ी जांच, विदेश में रकम ट्रांसफर करने वाले रडार पर
बिजनेस
Zepto: 20 किलो वजन उठा सकते हो तो मिलेगी नौकरी, Zepto की पुरुष वाली जॉब पर बवाल
20 किलो वजन उठा सकते हो तो मिलेगी नौकरी, Zepto की पुरुष वाली जॉब पर बवाल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तीसरा बच्चा होने पर सालभर की मैटरनिटी लीव', CM विजय का बड़ा फैसला
'तीसरा बच्चा होने पर सालभर की मैटरनिटी लीव', CM विजय का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS की मां की हत्या मामले में फैलाया जा रहा झूठ? और उलझी गुत्थी
IPS की मां की हत्या मामले में फैलाया जा रहा झूठ? और उलझी गुत्थी
क्रिकेट
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
PM केयर्स फंड में गिरावट, ऑडिट रिपोर्ट्स से सामने आयी जानकारी
PM केयर्स फंड में गिरावट, ऑडिट रिपोर्ट्स से सामने आयी जानकारी
इंडिया
भारत में बनेंगे डिफेंस से जुड़े 405 उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
भारत में बनेंगे डिफेंस से जुड़े 405 उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
शिक्षा
Delhi Revises Class 9 Exam Rules : दिल्ली में 9वीं के एग्जाम नियम बदले, जानें अब कौन-से विषय होंगे जरूरी?
दिल्ली में 9वीं के एग्जाम नियम बदले, जानें अब कौन-से विषय होंगे जरूरी?
ट्रेंडिंग
Viral Video: लखनऊ में महिलाओं का अनोखा दंगल, पुरुषों की एंट्री बैन
लखनऊ में महिलाओं का अनोखा दंगल, पुरुषों की एंट्री बैन
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget