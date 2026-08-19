आज कितने का मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल, जानें पेट्रोल- डीजल का ताजा रेट

Petrol- Diesel Price Today 19 August 2026: अगर आज आपको अपनी गाड़ी की टंकी फुल करानी है तो सबसे पहले रेट तो जान लें. भारत में सरकारी तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे ईंधन की नई कीमतें जारी करती हैं. तो बता दें, वैसे तो 19 अगस्त को पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी आपको कल के दाम पर ही पेट्रोल और डीजल मिलने वाला है. यहां हम आपको पेट्रोल और डीजल के शहर अनुसार ताजे भाव बता रहे हैं. इस रेट पर आप आज अपनी गाड़ी में तेल भरवा सकते हैं. इससे आपका बजट भी मैनेज होगा. यहां देखें पेट्रोल और डीजल का रेट-

शहर अनुसार, पेट्रोल के दाम-

दिल्ली- 102.12 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता- 113.43 रुपये प्रति लीटर

मुंबई- 111.12 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई- 107.75 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद- 115.69 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरु- 110.93 रुपये प्रति लीटर

चंढ़ीगढ़- 101.54 रुपये प्रति लीटर

जयपुर- 112.56 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद- 115.69 रुपये प्रति लीटर

असम- 106.59 रुपये प्रति लीटर

पंजाब- 105.72 रुपये प्रति लीटर

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शहर अनुसार, डीजल के दाम-

दिल्ली- 95.20 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता- 99.78 रुपये प्रति लीटर

मुंबई- 97.78 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई- 99.57 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद- 103.82 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरु- 98.79 रुपये प्रति लीटर

चंढ़ीगढ़- 89.47 रुपये प्रति लीटर

जयपुर- 97.78 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद- 103.82 रुपये प्रति लीटर

असम- 98.05 रुपये प्रति लीटर

पंजाब- 95.63 रुपये प्रति लीटर

क्या है कच्चे तेल का हाल?

आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 91 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.07% गिरकर 90.99 डॉलर प्रति बैरल पर हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कच्चे तेल का वायदा भाव 8,132 रुपए से 8,138 रुपए प्रति बैरल के आसपास चल रहा है. कच्चे तेल में उछाल के कारण घरेलू शेयर बाजार और रुपया पर दबाव देखा गया है. लेकिन पेट्रोल- डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया.

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