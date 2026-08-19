Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितने का मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल, जानें पेट्रोल- डीजल का ताजा रेट

आज कितने का मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल, जानें पेट्रोल- डीजल का ताजा रेट

Petrol- Diesel Price Today 19 August 2026: आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल कितने रुपए में मिलने वाला है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां तो पूरी रेट लिस्ट मौजूद है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Aug 2026 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

Petrol- Diesel Price Today 19 August 2026: अगर आज आपको अपनी गाड़ी की टंकी फुल करानी है तो सबसे पहले रेट तो जान लें. भारत में सरकारी तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे ईंधन की नई कीमतें जारी करती हैं. तो बता दें, वैसे तो 19 अगस्त को पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी आपको कल के दाम पर ही पेट्रोल और डीजल मिलने वाला है. यहां हम आपको पेट्रोल और डीजल के शहर अनुसार ताजे भाव बता रहे हैं. इस रेट पर आप आज अपनी गाड़ी में तेल भरवा सकते हैं. इससे आपका बजट भी मैनेज होगा. यहां देखें पेट्रोल और डीजल का रेट- 

शहर अनुसार, पेट्रोल के दाम-

  • दिल्ली- 102.12 रुपये प्रति लीटर
  • कोलकाता- 113.43 रुपये प्रति लीटर
  • मुंबई- 111.12 रुपये प्रति लीटर
  • चेन्नई- 107.75 रुपये प्रति लीटर
  • हैदराबाद- 115.69 रुपये प्रति लीटर
  • बेंगलुरु- 110.93 रुपये प्रति लीटर
  • चंढ़ीगढ़- 101.54 रुपये प्रति लीटर
  • जयपुर- 112.56 रुपये प्रति लीटर
  • हैदराबाद- 115.69 रुपये प्रति लीटर
  • असम- 106.59 रुपये प्रति लीटर
  • पंजाब- 105.72 रुपये प्रति लीटर

देशभर में शुरू हुई संदिग्ध लेन-देन की बड़ी जांच, विदेश में रकम ट्रांसफर करने वाले रडार पर

शहर अनुसार, डीजल के दाम-

  • दिल्ली- 95.20 रुपये प्रति लीटर
  • कोलकाता- 99.78 रुपये प्रति लीटर
  • मुंबई- 97.78 रुपये प्रति लीटर
  • चेन्नई- 99.57 रुपये प्रति लीटर
  • हैदराबाद- 103.82 रुपये प्रति लीटर
  • बेंगलुरु- 98.79 रुपये प्रति लीटर
  • चंढ़ीगढ़- 89.47 रुपये प्रति लीटर
  • जयपुर- 97.78 रुपये प्रति लीटर
  • हैदराबाद- 103.82 रुपये प्रति लीटर
  • असम- 98.05 रुपये प्रति लीटर
  • पंजाब- 95.63 रुपये प्रति लीटर

क्या है कच्चे तेल का हाल?

आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 91 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.07% गिरकर 90.99 डॉलर प्रति बैरल पर हैं.  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कच्चे तेल का वायदा भाव 8,132 रुपए से 8,138 रुपए प्रति बैरल के आसपास चल रहा है. कच्चे तेल में उछाल के कारण घरेलू शेयर बाजार और रुपया पर दबाव देखा गया है. लेकिन पेट्रोल- डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया. 

20 किलो वजन उठा सकते हो तो मिलेगी नौकरी, Zepto की पुरुष वाली जॉब पर बवाल

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Business News Diesel Price Petrol Rate Petrol & Diesel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आज कितने का मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल, जानें पेट्रोल- डीजल का ताजा रेट
Petrol- Diesel Price Today: आज कितने का मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल, जानें पेट्रोल- डीजल का ताजा रेट
बिजनेस
Income Tax: देशभर में शुरू हुई संदिग्ध लेन-देन की बड़ी जांच, विदेश में रकम ट्रांसफर करने वाले रडार पर
देशभर में शुरू हुई संदिग्ध लेन-देन की बड़ी जांच, विदेश में रकम ट्रांसफर करने वाले रडार पर
बिजनेस
Zepto: 20 किलो वजन उठा सकते हो तो मिलेगी नौकरी, Zepto की पुरुष वाली जॉब पर बवाल
20 किलो वजन उठा सकते हो तो मिलेगी नौकरी, Zepto की पुरुष वाली जॉब पर बवाल
बिजनेस
Uber App से भी कर पाएंगे अब ट्रेन की टिकट बुक, जानें क्या है प्रोसेस
Uber App से भी कर पाएंगे अब ट्रेन की टिकट बुक, जानें क्या है प्रोसेस
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तीसरा बच्चा होने पर सालभर की मैटरनिटी लीव', CM विजय का बड़ा फैसला
'तीसरा बच्चा होने पर सालभर की मैटरनिटी लीव', CM विजय का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस की मदद के बिना अखिलेश CM नहीं बन सकते, पार्टी नेता का दावा
कांग्रेस की मदद के बिना अखिलेश CM नहीं बन सकते, पार्टी नेता का दावा
क्रिकेट
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
PM केयर्स फंड में गिरावट, ऑडिट रिपोर्ट्स से सामने आयी जानकारी
PM केयर्स फंड में गिरावट, ऑडिट रिपोर्ट्स से सामने आयी जानकारी
इंडिया
भारत में बनेंगे फाइटर जेट-रडार जैसे रक्षा उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
भारत में बनेंगे फाइटर जेट-रडार जैसे रक्षा उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
ट्रेंडिंग
Video: एटिकेट्स कोट ने कांटे और चम्मच से खाया डोसा, इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
एटिकेट्स कोट ने कांटे और चम्मच से खाया डोसा, इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
टेक्नोलॉजी
Home Theatre Buying Guide : होम थिएटर खरीद रहे हैं? पहले करें इन 5 चीजों की जांच
होम थिएटर खरीद रहे हैं? पहले करें इन 5 चीजों की जांच
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget