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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol- Diesel Price Today: आज का पेट्रोल-डीजल रेट, जानिए 25 जुलाई 2026 को आपके शहर में क्या हैं ताजा कीमतें

Petrol- Diesel Price Today: आज का पेट्रोल-डीजल रेट, जानिए 25 जुलाई 2026 को आपके शहर में क्या हैं ताजा कीमतें

Petrol- Diesel Price Today 25 July 2026: आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल किस रेट पर मिल रहा है, इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं. यहां दोनों के ही ताजा दाम की जानकारी मौजूद है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 25 Jul 2026 08:53 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price Today 25 July 2026: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लोगों की नजर बनी हुई है. सरकारी तेल कंपनियों ने आज के लिए ईंधन के नए रेट जारी कर दिए हैं. आज भी अधिकांश शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में वैट और अन्य स्थानीय करों के कारण कीमतों में अंतर देखने को मिलता है. यहां ये आप देश के कुछ बड़े शहरों के पेट्रोल और डीजल के भाव चेक करें. 

आज के पेट्रोल-डीजल के दाम-

1.दिल्ली

  • पेट्रोल- 102.12 प्रति लीटर
  • डीजल- 95.20 प्रति लीटर

2.मुंबई

  • पेट्रोल- 111.21 प्रति लीटर
  • डीजल- 97.83 प्रति लीटर

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3.कोलकाता

  • पेट्रोल- 113.51 प्रति लीटर
  • डीजल- 99.82 प्रति लीटर

4.चेन्नई

  • पेट्रोल- 107.76 प्रति लीटर
  • डीजल- 99.55 प्रति लीटर

क्यों बदलते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर-रुपये की विनिमय दर, रिफाइनिंग लागत, परिवहन खर्च और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स के आधार पर तय होती हैं. इसी कारण अलग-अलग राज्यों और शहरों में ईंधन के दाम अलग हो सकते हैं.

अपने शहर का रेट कैसे देखें?

उपभोक्ता इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने शहर के पेट्रोल और डीजल के ताज़ा रेट आसानी से देख सकते हैं. इसके अलावा, एसएमएस से भी पेट्रोल और डीजल की कीमत की जानकारी ली जा सकती है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 25 Jul 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
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