एक फैसले ने बदला खेल, जानिए कैसे SpaceX में लगाया गूगल का छोटा निवेश बना 800000 करोड़ रुपए

Google Parent Company: अगर कोई निवेश सही समय पर किया जाए और उसे लंबे समय तक बनाए रखा जाए, तो उसका कितना बड़ा फायदा हो सकता है, इसकी मिशाल हाल ही में गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) ने पेश किया है. एक समय था जब इस निवेश को सिर्फ रणनीतिक साझेदारी माना जा रहा था, आज वही अल्फाबेट (Google की पैरेंट कंपनी) की सबसे बड़ी संपत्तियों में शामिल हो गया है.

हाल ही में कंपनी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि SpaceX में उसकी हिस्सेदारी का मूल्य अब करीब 94 अरब डॉलर (लगभग 8 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच चुका है. इससे यह साफ जाहिर होता है कि कुछ साल पहले किया गया यह निवेश अब कंपनी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ है.

कैसे बढ़ी निवेश की वैल्यू?

अल्फाबेट ने कई साल पहले SpaceX में रणनीतिक निवेश किया था. SpaceX के तेजी से बढ़ती इस कारोबार के साथ इसकी निवेश की कीमत भी लगातार बढ़ती गई. लेकिन कंपनी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अब इस हिस्सेदारी का कीमत करीब 94 अरब डॉलर तक बताई जा रही है.

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ऐसे में यह निवेश अब अल्फाबेट की सबसे मूल्यवान इक्विटी होल्डिंग्स में गिनना शुरू हो गया है. इसमें से करीब 80 अरब डॉलर की हिस्सेदारी फिलहाल लॉक-अप अवधि के दायरे में है. लॉक-अप के वजह से अल्फाबेट फिलहाल इस निवेश का बड़ा हिस्सा तुरंत नहीं बेच सकती.

SpaceX की तेजी से बढ़ी कीमत

रिपोर्ट के मुताबिक, SpaceX की वैल्यू पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से आगे बढ़ा है. इसकी सबसे बड़ी वजह कंपनी का कमर्शियल रॉकेट लॉन्च बिजनेस और Starlink सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को माना जा रहा है. पिछले कुछ सालों में कंपनी की बढ़ती वैल्यू के कारण निवेशकों का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हुआ है. इन दोनों कारोबारों ने कंपनी की वैल्यू में काफी बड़ा इजाफा किया है.

आगे निवेशकों की रहेगी नजर

अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि लॉक-अप अवधि खत्म होने के बाद अल्फाबेट अपनी हिस्सेदारी लंबे समय तक बनाए रखेगी या फिर वह धीरे-धीरे इसे बेचकर मुनाफा कमाने का सोचेगी. हालांकि, कंपनी की तफर से इस निवेश को लेकर होने वाले किसी भी नए फैसले पर अब निवेशकों की खास नजर टिकी रहेगी.

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