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हिंदी न्यूज़बिजनेस23 सितंबर से दुनियाभर में बंद होगी इस देश की एयरलाइन, अमेरिका ने किया ऐलान

23 सितंबर से दुनियाभर में बंद होगी इस देश की एयरलाइन, अमेरिका ने किया ऐलान

ईरान-अमेरिका जंग अब नए मोड़ पर है. अमेरिका ने ऐलान किया है कि 23 सितंबर से दुनिया भर में ईरानी एयरलाइंस शटडाउन हो जाएंगी. इतना ही नहीं US ने ईरानी एयरलाइंस की मदद करने वाले देशों को भी चेतावनी दी है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 22 Sep 2026 10:41 AM (IST)
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अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त आर्थिक पाबंदी का ऐलान किया है. अमेरिका ने कहा है कि 23 सितंबर से दुनिया भर में सभी ईरानी एयरलाइंस का संचालन पूरी तरह बंद (शटडाउन) हो जाएगा. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने वैश्विक स्तर पर यह चेतावनी जारी की है.

स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अगर किसी भी देश या विदेशी कंपनी ने ईरानी विमानों को ईंधन दिया, लैंडिंग सेवाएं मुहैया कराईं या उनके टिकट बेचे तो उन्हें अमेरिकी डॉलर और वैश्विक बैंकिंग प्रणाली से बाहर कर दिया जाएगा. यूएस का आरोप है कि ईरान की वाणिज्यिक एयरलाइंस सरकारी और सैन्य गतिविधियों, हथियारों और सैनिकों की आवाजाही में मदद कर रही हैं.

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ईरान का दुनिया से हवाई संपर्क होगा खत्म!

गौरतलब है कि इस कड़े 'सेकेंडरी सैंक्शन्स' के डर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी फ्लाइ्ट्स की सर्विस ठप होने और ईरान का दुनिया से हवाई संपर्क लगभग कट जाने के आसार हैं.

अमेरिका की ओर से यह घोषणा यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के फैसले के बाद की गई है. यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 8 सितंबर को 27 ईरानी एयरलाइंस को बैन करने का फैसला लिया था. यूएस ने ईरान की इन एयरलाइंस पर ईरानी सरकार और सैन्य गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है. अमेरिका का दावा है कि इन एयरलाइंस के जरिए हथियार, कर्मचारी और अवैध सामान की आवाजाही हो रही है.

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किन-किन एयरलाइंस पर लगेगा बैन?

अमेरिका की ओर से बैन के दायरे में आने वाली एयरलाइंस में..

  • ईरान एयर टूर
  • ईरान आसमान एयरलाइंस
  • केशम एयर
  • किश एयरलाइंस
  • सेपेहरान एयरलाइंस
  • और वारेश एयरलाइंस शामिल हैं.

बता दें कि यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एयरलाइंस से जुड़ी तीन अनुमतियों को भी सस्पेंड कर दिया है, जो कुछ खास ओवरफ्लाइट्स और ईरान जाने वाली उड़ानों में यूएस में बने या अमेरिका के नियंत्रण वाले कमर्शियल विमानों के इस्तेमाल से संबंधित थीं. कहा जा रहा है कि विमानन सुरक्षा से जुड़े अनुरोधों की अलग-अलग समीक्षा की जाएगी.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
America Iran War Irani Airlines
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