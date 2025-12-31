तो लो जी आज खुल गया साल का आखिरी IPO, जानें प्राइस रेंज से लेकर GMP तक हर एक डिटेल

Modern Diagnostic IPO: डायग्नोस्टिक सेक्टर की बड़ी कंपनी मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर (Modern Diagnostic & Research Centre) का आईपीओ आज से खुल रहा है. यह साल 2025 का आखिरी आईपीओ है. इसके लिए निवेशक 2 जनवरी 2026 तक बोली लगा सकेंगे. मॉडर्न डायग्नोस्टिक का आईपीओ एक बुक-बिल्ड इश्यू है. कंपनी का प्लान 0.41 करोड़ फ्रेश इश्यू जारी कर मार्केट से 36.89 करोड़ रुपये जुटाने का है. आईपीओ में OFS की कोई हिस्सेदारी नहीं है.

कितना है GMP?

इन्वेस्टरगेन के मुताबिक, 31 दिसंबर की सुबह मॉडर्न डायग्नोस्टिक के शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 10 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं. आईपीओ का प्राइस बैंड 85 रुपये से 90 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. इस हिसाब से 90 रुपये के अपर प्राइस बैंड के साथ इसकी अनुमानित लिस्टिंग 100 रुपये की कीमत पर होने का अनुमान लगाया जा रहा है. यानी कि निवेशकों को हर शेयर पर 11.11 परसेंट मुनाफे की उम्मीद है. हालांकि, यह ध्यान रखने वाली बात है कि GMP एक अनऑफिशियल पैमाना है, इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है और यह किसी भी लिस्टिंग गेन (या लॉस) की गारंटी नहीं देता है.

किसके लिए रखा है कितना हिस्सा?

आईपीओ में एक लॉट में 1,600 शेयर होंगे. रिटेल निवेशकों को कम से दो लॉट यानी कि 3200 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. इसके लिए आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 2.88 लाख रुपये का निवेश करना होगा. वहीं, HNI निवेशकों के लिए न्यूनतम 3 लॉट यानी 4800 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 4,32,000 रुपये का निवेश जरूरी है.

बीलाइन कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि MUFG इंटाइम इंडिया को इश्यू का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है और यह कंपनी का मार्केट मेकर स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज है. लिस्टिंग 7 जनवरी, 2026 को BSE SME पर होगी.

इन डेट्स पर रखें नजर

कब खुल रहा आईपीओ- 31 दिसंबर, 2026

कब बंद होगा- 2 जनवरी, 2026

शेयरों का अलॉटमेंट- 5 जनवरी

रिफंड- 6 जनवरी

डिमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे- 6 जनवरी

लिस्टिंग- 7 जनवरी

क्या करती है कंपनी?

मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर भारत में एक डायग्नोस्टिक चेन है, जो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सर्विसेज की एक बड़ी रेंज मुहैया कराती है. कंपनी इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स और मरीजों के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट, घर पर सैंपल कलेक्शन, ऑनलाइन रिपोर्ट और कस्टमाइज्ड टेस्ट पैकेज देती है. देशभर के आठ राज्यों में इसके 21 सेंटर है, जिनमें से 18 लैब हैं और तीन डायग्नोस्टिक सेंटर हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

