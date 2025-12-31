जितने लगाए उससे मिला दोगुना, मल्टीबैगर बनता जा रहा यह स्टॉक; चढ़ता ही जा रहा भाव

Hindustan Copper Share: मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन के दौरान D-Street पर हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों की काफी डिमांड रही क्योंकि घरेलू और इंटरनेशनल दोनों बाजारों में तांबे की कीमतें रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गईं, जिससे शेयरों में काफी उछाल आया. इसी के साथ यह सरकारी कंपनी 2025 में एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक बनकर उभरा, जिसने साल की शुरुआत से ही निवेशकों की दौलत को दोगुना कर दिया है.

एक दिन में करीब 7 परसेंट चढ़ा भाव

BSE पर मंगलवार को यह 6.62 परसेंट चढ़कर 519.75 रुपये के दिन के हाई लेवल पर पहुंच गया. आखिर तक अपनी मजबूती को बरकरार रखते हुए यह 6.35 परसेंट की बढ़त के साथ 518.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. इस शानदार तेजी के पीछे ग्लोबल लेवल पर कॉपर की कीमतों में लगातार मजबूती है.

इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, पावर ट्रांसमिशन और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे खर्च से बढ़ती डिमांड के कारण कॉपर की कीमतें हाई लेवल पर बनी हुई हैं.

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर की कीमतों में लगातार मजबूती से हिंदुस्तान कॉपर सहित माइनिंग और मेटल कंपनियों के लिए कमाई का आउटलुक बेहतर हुआ है.

एक साल से लगातार दिख रही तेजी

बीते एक साल में इस स्टॉक का परफॉर्मेंस गजब का रहा है. BSE के डेटा से पता चलता है कि हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में साल-दर-साल (YTD) 100 परसेंट से ज्यादा का उछाल आया है, जो 247.95 रुपये से बढ़कर अब 518.40 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है. बीते महज 5 दिनों में यह स्टॉक लगभग 26 परसेंट तक चढ़ा है. पिछले एक महीने में इसमें 50 परसेंट से ज्यादा की तेजी आई है. वहीं, बीते लगभग छह महीने में इसने करीब 85 परसेंट तक का जबरदस्त रिटर्न दिया है.

शेयर खरीदने की मची होड़

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टॉक को खरीदने की निवेशकों में मची होड़ अंडरलाइंग कमोडिटी की कीमतों में तेज उछाल के कारण है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, 30 जनवरी, 2026 की एक्सपायरी वाले कॉपर फ्यूचर्स में 5.9 परसेंट का इजाफा हुआ है, जो 1306.05 रुपये प्रति किलोग्राम के दिन के हाई लेवल पर पहुंच गया. Comex पर कॉपर फ्यूचर्स 5.71 डॉलर प्रति पाउंड के दिन के हाई लेवल पर पहुंच गया और आखिरी बार 5.70 डॉलर प्रति पाउंड पर ट्रेड करता नजर आया.

क्या करें निवेशक?

हालांकि कॉपर के लिए मीडियम से लॉन्ग-टर्म आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स ऊंचे लेवल पर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. एक ही सेशन में आई इस जबरदस्त तेजी के साथ कुछ प्रॉफिट बुकिंग से इनकार नहीं किया जा सकता. लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर्स कीमतों में कमी आने पर स्टॉक पर दांव लगाने का सोच सकते हैं.

जबकि शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स को उम्मीद के मुताबिक उतार-चढ़ाव के कारण सख्त स्टॉप लॉस बनाए रखने की सलाह दी जाती है. फिलहाल, हिंदुस्तान कॉपर पर सबकी नजरें बनी हुई हैं क्योंकि ग्लोबल कॉपर की मजबूत डिमांड के बीच शेयर बाजार में इन दिनों मेटल स्टॉक्स को लेकर क्रेज है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

