Lenskart IPO ने दिया तगड़ा झटका, निवेशकों का हो गया भारी नुकसान, जानें कैसी रही शुरुआत

Lenskart IPO: चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट के बहुप्रतीक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) की लिस्टिंग सोमवार, 10 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में हुई. कंपनी ने निवेशकों को निराश किया और अपने इश्यू प्राइस से करीब 3 प्रतिशत की गिरावट के साथ लिस्ट हुई.

दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स पर कंपनी गिरावट के साथ लिस्ट हुई. बीएसई पर कंपनी के शेयर 390 रुपए तो वहीं एनएसई पर 395 रुपए पर कारोबार की शुरुआत की. बीएसई और एनएसई पर कंपनी ने इश्यू प्राइस 402 रुपए तय किया था.

कंपनी ने निवेशकों को किया निराश

लेंसकॉर्ट आईपीओ को निवेशकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला था. आईपीओ को 28 गुना सब्सक्राइबर मिले थे. कंपनी ने एंकर निवेशकों से 3268.36 करोड़ रुपए जुटाए थे. आंकड़ों की बात करें तो, रिटेल कैटगरी में आईपीओ को सबसे अधिक 7.56 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 40.36 गुना और एनआईआई कैटगरी में 18.23 गुना सब्सक्राइबर मिले थे.

वहीं कंपनी ने 37 शेयरों का लॉट साइज तय किया था. निवेशकों को एकमुश्त 14874 रुपए खर्च करने पड़े थे. इन सब के बीच जब शेयरों की लिस्टिंग हुई तो, इसने निवेशकों का नुकसान करवाया. लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट के साथ कंपनी आईपीओ लिस्ट हुई.

शेयर बाजार में लेंसकॉर्ट का हाल

लेंसकॉर्ट के शेयर सोमवार, 10 नवंबर को करीब 12:15 बजे बीएसई पर 2.04 प्रतिशत की तेजी के साथ 410.20 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. अब तक के कारोबारी दिन में कंपनी के शेयर 413.80 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचे थे. वहीं एनएसई पर कंपनी के शेयर 2.01 प्रतिशत की उछाल लेते हुए 410.10 रुपए पर कारोबार कर रहे थे.

बाजार जानकारों का क्या है कहना?

लिस्टिंग के वक्त लेंसकार्ट का मार्केट कैप करीब 68 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था. हालांकि शुरुआती कारोबार में शेयरों में ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार विशेषज्ञों का मानना है कि, आने वाले समय में कंपनी के शेयर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि भारत में आईवियर मार्केट करीब 50 हजार करोड़ रुपए है. लंबे समय तक निवेश करने वाले निवेशकों को फायदा हो सकता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

