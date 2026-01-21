हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसवेनेजुएला के तेल पर आया बड़ा अपडेट, इंडियन ऑयल के चेयरमैन कहा- 'अब हम हैं तैयार'

वेनेजुएला के तेल पर आया बड़ा अपडेट, इंडियन ऑयल के चेयरमैन कहा- 'अब हम हैं तैयार'

Venezuelan oil import: भारत की रिफाइनरीज वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की सप्लाई का इंतजार कर रही हैं और इसकी प्रोसेसिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Jan 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

Venezuelan oil import: भारत की तेल कंपनियों को बस अमेरिकी मंजूरी का इंतजार है. अगर अमेरिका भारत के लिए वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की सप्लाई की इजाजत दे देता है, तो सालों से रुका हुआ कारोबार फिर से शुरू हो सकता है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने कहा है कि अगर सप्लाई फिर से शुरू होती है, तो अपने देश की रिफाइनरियां वेनेजुएला से मिले क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए तैयार है.

प्रोसेसिंग के लिए भारतीय रिफाइनरीज तैयार

उन्होंने कहा कि आज से करीब दस साल पहले उनकी कंपनी वेनेजुएला से मिले क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग करती थी और अब ऐसा फिर से कर सकती है. दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में अपनी बात रखते हुए IOCL के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने कहा, ''अगर सब कुछ सही चलता है, अगर वेनेजुएला से बहुत सारा क्रूड ऑयल निकलने लगता है, तो क्या हम वेनेज़ुएला से तेल आयात नहीं कर सकते?'' उन्होंने आगे कहा, हमारी रिफाइनरीज मजबूत है और वेनेजुएला से मिले तेल को प्रोसेस कर सकती है, लेकिन प्रोसेसिंग तभी होगी, जब सप्लाई होनी शुरू होगी.

अमेरिका से मंजूरी मिलने के आस में कंपनियां

ऐसा नही है कि भारत पहली बार वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी भारत ने वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल खरीदा है. साल 2019 में अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंध के चलते भारत को अपने कदम पीछे खींचने पड़े. इसके बाद 2023-24 में अमेरिका ने कुछ समय के लिए ढील दी, तो भारत ने फिर से तेल खरीदना शुरू कर दिया.

इसके बाद मई 2025 में फिर से अमेरिका की सख्ती के बीच भारत को आयात रोकना पड़ा. अब जब अमेरिका ने वेनेजुएला से करीब 5.2 अरब डॉलर में 50 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीदने और उसे दुनिया के बाजारों में मार्केट प्राइस पर बेचने की पेशकश की है, तो रिलायंस जैसी तमाम कंपनियां वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए अमेरिका से मंजूरी लेने की कोशिश में जुट गई हैं. 

 

ये भी पढ़ें:

आखिर किन-किन देशों के पास है चांदी का अथाह भंडार? क्या लिस्ट में भारत का भी है नाम?

Published at : 21 Jan 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Indian Oil IOCL Venezuelan Oil Import
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
Advertisement

वीडियोज

Tata Punch Now Has a Punch | Auto Live
New Skoda Kushaq Facelift 2026 First Look | Auto Live #skodakushaq #skoda
Punch Turbo Petrol review: लॉन्ग ड्राइव पर कैसा अनुभव? | Auto Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें । Top News | Breaking | Headlines Today
'ये ऋषि और कृषि का देश है, संत का अपमान होगा तो देश संकट में आ जाएगा'- Rakesh Tikait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
बॉलीवुड
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
हेल्थ
कड़ाके की सर्दी के बाद अचानक हो गई गर्मी, यह किन लोगों के लिए खतरनाक?
कड़ाके की सर्दी के बाद अचानक हो गई गर्मी, यह किन लोगों के लिए खतरनाक?
जनरल नॉलेज
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
शिक्षा
लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, यूपी शिक्षक परीक्षाओं की तारीखें घोषित; पढ़ें डिटेल्स 
लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, यूपी शिक्षक परीक्षाओं की तारीखें घोषित; पढ़ें डिटेल्स 
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget