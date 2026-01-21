आखिर किन-किन देशों के पास है चांदी का अथाह भंडार? क्या लिस्ट में भारत का भी है नाम?

Largest Silver Production in the world: चांदी की कीमतें लगातार नई रिकॉर्ड छूती जा रही हैं. मंगलवार को चांदी ग्लोबल लेवल पर 94.75 डॉलर प्रति औंस को छू गईं और फिर 93.25-93.30 डॉलर प्रति औंस के लेवल पर बंद हुई. भारतीय बाजारों में इसकी कीमतें ऐतिहासिक 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार चली गई है. चांदी इस साल अब तक यानी कि महज तीन हफ्ते से भी कम समय में 30 परसेंट का बंपर रिटर्न दे चुकी है.

चांदी की क्या है खासियत?

क्या आपको पता है कि चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहने या सिक्के बनाने के लिए नहीं होता है, बल्कि कई अलग-अलग इंडस्ट्रीज में भी इसकी काफी डिमांड है. किसी भी दूसरे मेटल के मुकाबले चांदी में इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है. इसका मतलब चांदी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करेंट को तेजी से पास होने देता है. इसके अलावा, इसमें रिलेक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होती है. यानी कि चांदी विजिबल लाइट को 95-99 परसेंट तक रिफ्लेक्ट करने का ताकत रखती है.

चांदी एक रासायनिक तत्व (Metal Element) है, जो पृथ्वी की पपड़ी (धरती की सबसे ऊपरी, पतली और ठोस परत) में पाई जाती है. चांदी अकसर सीसा-जस्ता, तांबा, सोना जैसे अयस्कों के साथ मिलकर पाई जाती है, जिसे बाद में सेपरेट किया जाता है. क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किन-किन देशों में चांदी सबसे अधिक पाई जाती है? आइए आपको आज अस खबर के जरिए यह जानकारी देते हैं कि चांदी का अथाह भंडार किन-किन देशों में हैं?

किस देश के पास कितना चांदी?

दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के पास 6500 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है. साल 2024 में इसने 800 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया.

भारत के पास 8000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है. इसने 2024 में 800 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया.

कजाकिस्तान ने 2024 में 1000 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया. हालांकि, इसके पास चांदी का कितना बड़ा भंडार है यह स्पष्ट नहीं है.

ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में 1000 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया. ऑस्ट्रेलिया के पास 94000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है.

अमेरिका ने 2024 में 1100 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया. संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 23000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है.

चिली ने 2024 में 1200 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया. चिली के पास 26000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है.

रूस ने अकेले 2024 में 1200 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया. इसके पास 92000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है.

बोलीविया ने 2024 में 1300 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया. बोलीविया के पास 22000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है.

पोलैंड ने 2024 में 1300 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया. इसके पास 61000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है.

पेरू ने 2024 में 3100 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया. पेरू के पास सबसे बड़ा 140,000 मीट्रिक टन चांदी है.

विश्व में चांदी का दूसरा सबसे अधिक उत्पादन वाला देश चीन है. इस एशियाई देश ने 2024 में 3300 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया. चीन के पास 70000 मीट्रिक टन चांदी का भंडार है.

विश्व में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश मेक्सिको है. इस मध्य अमेरिकी देश 2024 में 6300 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया. भंडार के संदर्भ में, मेक्सिको के पास 37000 मीट्रिक टन चांदी है.

ये भी पढ़ें:

चांदी ने रच दिया इतिहास, पहली बार कीमत पहुंची 3 लाख के पार; जानें अब कितना है 1 किलो का रेट?