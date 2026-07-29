Friendship Day: दोस्त एक दूसरे की मदद से कैसे कमाई कर सकते हैं? पढ़ें आइडियाज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कम पूंजी से चाय स्टॉल, सोशल मीडिया पॉडकास्ट से कमाएं।

Business Ideas: हर व्यक्ति के पास एक ऐसा दोस्त तो होता ही है, जिससे वह अपने सुख-दुख की बातें करता हो. कल यानी 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, लेकिन क्या दोस्ती सिर्फ सुख-दुख बांटने और घूमने-फिरने तक ही सीमित है? तो ऐसा नहीं है. अगर अच्छा आइडिया और सही योजना के साथ काम किया जाए, तो दो दोस्त मिलकर अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं. अगर आप भी अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो ये आइडियाज आपके बेहद काम आ सकते हैं.

दो दोस्त मिलकर करें ये काम

अगर आप या फिर आपका दोस्त कंटेंट लिखना और वीडियो बनाना जानता है और आप क्लाइंट्स से बातचीत या मार्केटिंग में अच्छे हो तो आप दोनों मिलकर फ्रीलांसिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं. इसमें अगर एक दोस्त वेबसाइट देखें और दूसरा डिजाइनिंग का काम संभाले तो दोनों मिलकर कमाई कर सकते हैं.

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खुद के सामान से भी कमा सकते हैं पैसे

अगर आपके दोस्त के पास कैमरा, लैपटॉप, बाइक, मोबाइल या ऐसे ही कोई उपकरण हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो उसे रखने की बजाय आप उसका बेहतर इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं. आप इन उपकरणों को उनकी परमिशन से किराए पर दे सकते हैं. इससे भी आप दोनों की कमाई हो सकती है.

घर बैठे शुरू करें ये बिजनेस

अगर आपको घर बैठे कोई बिजनेस करके पैसे कमाने हैं तो दो दोस्त मिलकर क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं. आप अपने किचन को फूड डिलीवरी ऐप्स के साथ लिस्ट कर सकते हैं और घर से खाना बनाकर बेच सकते हैं. लेकिन इसके लिए पहले आपको (FSSAI) फूड लाइसेंस लेना होगा.

यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कमाएं पैसे

अगर आप दोनों में से किसी के पास अच्छा फोन या कैमरा है तो दोनों मिलकर एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं. बेहतर कंटेंट बनाकर वीडियो यूट्यूब पर डालें, अगर एक बार आपकी वीडियो वायरल हो गई तो आप दोनों यूट्यूब से कमाई कर सकते हैं. आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं.

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सोशल मीडिया का उठाएं फायदा

अगर आप इंस्टाग्राम पर पॉडकास्ट शुरू करते हैं तो एक व्यक्ति कैमरे के सामने का काम संभाले और दूसरा व्यक्ति एडिटिंग करें. अच्छे फॉलोअर्स होने पर आपके पास कोलैबोरेशन आ सकते हैं, जिससे भी आप दोनों अच्छी कमाई कर सकते हैं.

हर सीजन में चलने वाला करें ये बिजनेस

आप दोनों मिलकर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में कम पूंजी के साथ टी-स्टॉल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. यह बिजनेस सर्दी, गर्मी, बारिश में भी अच्छा चलता है. लेकिन ऐसी जगह अपनी चाय की दुकान खोलें जहां पर लोगों का आना-जाना लगा रहता हो.