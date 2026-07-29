1 अगस्त से एक्शन में सरकार, 30 दिन से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं रख पाएंगे कारोबारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकार ने चीनी जमाखोरी रोकने हेतु स्टॉक सीमा तय की.

थोक डीलर 4000 क्विंटल चीनी 30 दिन में बेचेंगे.

त्योहारों में उपलब्धता सुनिश्चित करने, साप्ताहिक स्टॉक रिपोर्ट करें.

नियम उल्लंघन पर स्टॉक जब्त, लाइसेंस रद्द, कैद होगी.

Sugar Stock Holding Limit: सरकार ने जमाखोरी रोकने, सट्टेबाजी पर लगाम लगाने और सही कीमत चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके तहत, 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक देश भर में चीनी डीलरों के लिए स्टॉक रखने की सीमा तय की गई है.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने हाल के दिनों में चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसका ऐलान किया है.

क्या है सरकार का नया नियम?

सरकार के इस नियम के मुताबिक, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता या बड़े-बड़े मॉल अधिकतम 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख पाएंगे. यानी कि व्यापारी को चीनी मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे बेचना ही होगा. वह स्टॉक को ज्यादा दिनों तक दबाकर नहीं रख सकता.

इसके अलावा, व्यापारियों को हर हफ्ते सरकारी वेबसाइट पर यह लिख कर देना होगा कि उनके पास अभी कितनी चीनी बची है. यह नियम 1 अगस्त से 30 नवंबर तक इसलिए लागू किया गया है ताकि त्योहारी सीजन में बाजार में चीनी की कोई कमी न हो और उपभोक्ताओं को यह सही कीमत पर मिले.

नियम के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी इस नियम का उल्लंघन होने पर खाद्य विभाग के अधिकारी गोदाम पर छापा मारकर 30 दिन से पुराने स्टॉक को जब्त कर सकते हैं. इससे संबंधित डीलर या व्यापारी का व्यापारिक लाइसेंस और सरकारी पोर्टल (DFPD) का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माने के साथ 3-7 साल तक कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है.

इससे बचने के लिए कारोबारी यह सुनिश्चित करें कि वह मिलों से उतना ही स्टॉक उठाए, जो मार्केट में आसानी से 20-25 दिनों के भीतर बिक जाए. इस नियम के पीछे सरकार का बस इतना ही मकसद है कि व्यापारी उतना ही माल खरीदें, जितना लोकल मार्केट में आसानी से बिक जाए और इसे गोदाम में दबाकर न रखा जाए.

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