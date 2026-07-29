#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस1 अगस्त से एक्शन में सरकार, 30 दिन से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं रख पाएंगे कारोबारी

1 अगस्त से एक्शन में सरकार, 30 दिन से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं रख पाएंगे कारोबारी

Sugar Stock Limit: चीनी की कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए सरकार बड़ा कदम उठज्ञने जा रही है. इसके तहत, 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक पूरे देश में चीनी कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 29 Jul 2026 10:35 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सरकार ने चीनी जमाखोरी रोकने हेतु स्टॉक सीमा तय की.
  • थोक डीलर 4000 क्विंटल चीनी 30 दिन में बेचेंगे.
  • त्योहारों में उपलब्धता सुनिश्चित करने, साप्ताहिक स्टॉक रिपोर्ट करें.
  • नियम उल्लंघन पर स्टॉक जब्त, लाइसेंस रद्द, कैद होगी.

Sugar Stock Holding Limit: सरकार ने जमाखोरी रोकने, सट्टेबाजी पर लगाम लगाने और सही कीमत चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके तहत, 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक देश भर में चीनी डीलरों के लिए स्टॉक रखने की सीमा तय की गई है.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने  हाल के दिनों में चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसका ऐलान किया है. 

क्या है सरकार का नया नियम? 

सरकार के इस नियम के मुताबिक, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता या बड़े-बड़े मॉल अधिकतम 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख पाएंगे. यानी कि व्यापारी को चीनी मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे बेचना ही होगा. वह स्टॉक को ज्यादा दिनों तक दबाकर नहीं रख सकता.

इसके अलावा, व्यापारियों को हर हफ्ते सरकारी वेबसाइट पर यह लिख कर देना होगा कि उनके पास अभी कितनी चीनी बची है. यह नियम 1 अगस्त से 30 नवंबर तक इसलिए लागू किया गया है ताकि त्योहारी सीजन में बाजार में चीनी की कोई कमी न हो और उपभोक्ताओं को यह सही कीमत पर मिले. 

नियम के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी इस नियम का उल्लंघन होने पर खाद्य विभाग के अधिकारी गोदाम पर छापा मारकर 30 दिन से पुराने स्टॉक को जब्त कर सकते हैं. इससे संबंधित डीलर या व्यापारी का व्यापारिक लाइसेंस और सरकारी पोर्टल (DFPD) का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माने के साथ 3-7 साल तक कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है.

इससे बचने के लिए कारोबारी यह सुनिश्चित करें कि वह मिलों से उतना ही स्टॉक उठाए, जो मार्केट में आसानी से 20-25 दिनों के भीतर बिक जाए. इस नियम के पीछे सरकार का बस इतना ही मकसद है कि व्यापारी उतना ही माल खरीदें, जितना लोकल मार्केट में आसानी से बिक जाए और इसे गोदाम में दबाकर न रखा जाए. 

ये भी पढ़ें:

पति ने दुबई से भेजे 80 लाख, पत्नी को मिला इनकम टैक्स का नोटिस, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Sugar Stock Limit Sugar Holding Limit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
1 अगस्त से एक्शन में सरकार, 30 दिन से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं रख पाएंगे कारोबारी
1 अगस्त से एक्शन में सरकार, 30 दिन से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं रख पाएंगे कारोबारी
बिजनेस
भारतीय शेयर बाजार की आज ग्रीन ओपेनिंग, 700 के करीब चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 24000 के पार
भारतीय शेयर बाजार की आज ग्रीन ओपेनिंग, 700 के करीब चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 24000 के पार
बिजनेस
सोना हुआ 1700 रुपए से ज्यादा सस्ता, चांदी ने भी दी राहत , जानें 29 जुलाई का सोना- चांदी का भाव
सोना हुआ 1700 रुपए से ज्यादा सस्ता, चांदी ने भी दी राहत , जानें 29 जुलाई का सोना- चांदी का भाव
बिजनेस
पारले ने पूरे किए 95 साल, कंपनी के 4 बड़े ब्रांड्स का टर्नओवर 1000 करोड़ के पार
पारले ने पूरे किए 95 साल, कंपनी के 4 बड़े ब्रांड्स का टर्नओवर 1000 करोड़ के पार
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी नहीं यादव होते तो..', OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल
'धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी नहीं यादव होते तो..', OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
स्पोर्ट्स
वैभव की किसने की डॉन ब्रैडमैन से तुलना, पूर्व खिलाड़ी का बयान वायरल
वैभव की किसने की डॉन ब्रैडमैन से तुलना, पूर्व खिलाड़ी का बयान वायरल
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
विश्व
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
इंडिया
Xप्लेन: अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
झारखंड
JPSC पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन, 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव
JPSC पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन, 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget