#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस8वें वेतन आयोग से पहले झटका! इन केंद्रीय कर्मचारियों की तरक्की पर ब्रेक, जानें डिटेल

8वें वेतन आयोग से पहले झटका! इन केंद्रीय कर्मचारियों की तरक्की पर ब्रेक, जानें डिटेल

8th Pay Commission: सरकार ने यह साफ कह दिया है कि चूंकि स्कीम 2008 से लागू हुई थी इसलिए इससे पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों पर इसे लागू करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 29 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कर्मचारी अब पाँच वित्तीय उन्नयन MACP में मांगते हैं.

8th Pay Commission Latest Update: एक तरफ जहां लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है. वहीं, इस बीच नौकरी से जुड़ा एक नया मुद्दा सामने आया है.

इसके तहत, कुछ कर्मचारी 'मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन' (MACP) स्कीम के तहत मिलने वाले फायदों का लाभ नहीं उठा पाएंगे. यह एक तरह से करियर में आगे बढ़ने से जुड़ी एक स्कीम है, जिसे तब फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (आर्थिक लाभ) देने के लिए बनाया गया था जब रेगुलर प्रमोशन में देरी होती थी.

क्या है मामला?

सरकार ने संसद में कहा है कि 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों को मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) का लाभ नहीं मिल सकता है. सरकार का कहना है कि चूंकि यह योजना सितंबर 2008 से लागू हुई थी इसलिए इसे इससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों पर लागू करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. यानी कि 1 सितंबर 2008 या इसके बाद सेवा में रहे कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिल पाएगा. 

MACP क्या है?

यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, जिन्हें समय पर प्रमोशन नहीं मिल पाता था. इस स्कीम के तहत, अगर 10, 20 और 30 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर या एक ही ग्रेड-पे में 10 साल तक बने रहने पर कर्मचारियों को प्रोमोशन मिलता था. इन्हें तीन वित्तीय अपग्रेडेशन मिलते थे.

खासतौर पर, ग्रुप C और ग्रुप D के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए यह खास होता था क्योंकि इनके प्रोमोशन के मौके कम ही होते थे. हालांकि, अब सरकार ने साफ कह दिया है कि छठे वेतन आयोग के तहत 2006 से 2008 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. 

कर्मचारियों की नई मांग

आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी संगठनों (NC-JCM) ने सरकार से मांग की है कि MACP के तहत तीन वित्तीय अपग्रेडेशन को बढ़ाकर 5 बार किया जाए. उनकी मांग है कि सेवा के 6, 12, 18, 24 और 30 साल सुनिश्चित प्रोमोशन मिले. फिलहाल, आयोग ने सभी विभागों से पिछले 3 सालों का MACP डेटा मांगा है ताकि यह देखा जा सके कि इस स्तर तक कितने कर्मचारी पहुंच चुके हैं. 

ये भी पढ़ें:

पारले ने पूरे किए 95 साल, कंपनी के 4 बड़े ब्रांड्स का टर्नओवर 1000 करोड़ के पार 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
8th Pay Commission Modified Assured Career Progression Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
8वें वेतन आयोग से पहले झटका! इन केंद्रीय कर्मचारियों की तरक्की पर ब्रेक, जानें डिटेल
8वें वेतन आयोग से पहले झटका! इन केंद्रीय कर्मचारियों की तरक्की पर ब्रेक, जानें डिटेल
बिजनेस
1 अगस्त से एक्शन में सरकार, 30 दिन से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं रख पाएंगे कारोबारी
1 अगस्त से एक्शन में सरकार, 30 दिन से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं रख पाएंगे कारोबारी
बिजनेस
भारतीय शेयर बाजार की आज ग्रीन ओपेनिंग, 700 के करीब चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 24000 के पार
भारतीय शेयर बाजार की आज ग्रीन ओपेनिंग, 700 के करीब चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 24000 के पार
बिजनेस
सोना हुआ 1700 रुपए से ज्यादा सस्ता, चांदी ने भी दी राहत , जानें 29 जुलाई का सोना- चांदी का भाव
सोना हुआ 1700 रुपए से ज्यादा सस्ता, चांदी ने भी दी राहत , जानें 29 जुलाई का सोना- चांदी का भाव
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जनरल डायर की तरह गोलियां..., संसद में गरजे नगीना MP चंद्रशेखर आजाद
जनरल डायर की तरह गोलियां..., संसद में गरजे नगीना MP चंद्रशेखर आजाद
इंडिया
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
इंडिया
Xप्लेन: अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget