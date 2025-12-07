हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंडिगो पर संकट: मुसीबत में पैसेंजर और एक्शन में सरकार, 7500-18000 के बीच तय फेयर कैप

इंडिगो पर संकट: मुसीबत में पैसेंजर और एक्शन में सरकार, 7500-18000 के बीच तय फेयर कैप

पायलटों को अनिवार्य आराम देने की वजह से उड़ानें रद्द हुईं, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और व्यस्त रूट्स पर हवाई टिकटों के दाम तेजी से बढ़ गए.

By : राजेश कुमार | Updated at : 07 Dec 2025 11:10 AM (IST)
IndiGo Crisis: हाल के वर्षों में विमानन क्षेत्र में बढ़ते संकट को देखते हुए सरकार अब सक्रिय हो गई है. घरेलू उड़ानों पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इमरजेंसी फेयर कैप लगा दिया है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब इंडिगो ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम लागू होने के बाद बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर दी थीं.

यह नियम पायलटों को अत्यधिक थकान से बचाने के लिए लागू किया गया था, लेकिन स्टाफ की कमी झेल रही इंडिगो पर इसका गंभीर असर पड़ा. पायलटों को अनिवार्य आराम देने की वजह से उड़ानें रद्द हुईं, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और व्यस्त रूट्स पर हवाई टिकटों के दाम तेजी से बढ़ गए.

एक्शन में सरकार

सरकारी दखल के बाद अब 500 किलोमीटर तक की एकतरफा इकोनॉमी टिकट का अधिकतम किराया 7,500 रुपये तय किया गया है, जबकि 1,000 से 1,500 किलोमीटर की दूरी—जैसे दिल्ली-मुंबई रूट—के लिए अधिकतम किराया 15,000 रुपये रखा गया है.

1,500 किलोमीटर से अधिक दूरी वाली उड़ानों के लिए सरकार ने 18,000 रुपये का कैप तय किया है. एयरपोर्ट चार्ज और टैक्स अलग से वसूले जाएंगे. यह कैप सभी एयरलाइंस और बुकिंग प्लेटफॉर्म पर लागू होगा. उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी इसी तरह का फेयर कैप लगाया गया था, जिसे स्थिति सामान्य होने पर 2022 में हटा दिया गया था.

फेयर कैप हुआ तय

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि इंडिगो द्वारा लगातार उड़ानें रद्द किए जाने के बाद, खासकर दिसंबर के व्यस्त यात्रा सीजन को देखते हुए, हवाई किराए में तेज़ बढ़ोतरी देखी जा रही थी. इंडिगो के संकट का सीधा असर अन्य एयरलाइंस पर भी पड़ा, जिन्होंने बढ़ती मांग का फायदा उठाकर किराए बढ़ा दिए.

चूंकि इंडिगो घरेलू हवाई बाजार में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है, इसलिए उसकी उड़ानों में व्यापक रद्दीकरण ने पूरे सेक्टर में असंतुलन पैदा कर दिया, जिसके चलते सरकार को हस्तक्षेप करते हुए फेयर कैप लागू करना पड़ा.

ये भी पढ़ें: ढूंढ़ लेगी अपना रास्ता... रुपये में आई गिरावट के बीच आया वित्त मंत्री का बयान, जानें क्या कहा उन्होंने?

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 07 Dec 2025 10:56 AM (IST)
INDIGO IndiGo Crisis
