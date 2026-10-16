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हिंदी न्यूज़बिजनेस2027 में जापान को पछाड़ देगा भारत, बनेगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था- IMF

2027 में जापान को पछाड़ देगा भारत, बनेगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था- IMF

IMF ने अनुमान लगाया है कि भारत साल 2027 में जापान को अर्थव्यवस्था के मामले में पछाड़ देगा. जो देश की प्रगति का संकेत देता है. इस अनुमान के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Oct 2026 09:30 PM (IST)
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इन दिनों महंगाई का आलम और हालात देखते हुए लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है. क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है. इसी बीच अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने बड़ा बयान दिया है. IMF की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि, भारत साल 2027 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है.

इसके साथ ही IMF ने साल 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है. इस अनुमान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कैसी भी हो, भारत की विकास द लगातार बढ़ रही है.

अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत
अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. इसके बाद चीन और जर्मनी का नंबर आता है. IMF के अनुमान के मुताबिक भारत साल 2027 में जापान से आगे निकल सकता है. भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार हो रही बढ़ोतरी इस बदलाव की एक बड़ी वजह है. तो वहीं जापान की अर्थव्यवस्था धीमी गति से आगे बढ़ रही है. बढ़ती उम्र की आबादी, महंगी ऊर्जा और आयात की बढ़ती लागत वहां की आर्थिक गतिविधियों पर दबाव डाल रही है.

क्यों पिछड़ जाएगा जापान?
IMF के मुताबिक, जापान की अर्थव्यवस्था साल 2026 में केवल 0.7% की दर से बढ़ सकती है. जापान में लंबे समय तक महंगाई कम रहने के बाद साल 2022 से कंज्यूमर कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है. ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल समेत ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उसने भी दबाव बनाया है. इसके अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जापानी येन कमजोर होने से विदेशों से सामान खरीदना महंगा हुआ है.

हालांकि IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन के अनुसार, जापान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े निवेश में बढ़ोतरी हो रही है. लेकिन इसका फायदा कुछ दूसरे एशियाई देशों की तुलना में कम दिखाई दे रहा है.

भारत की नई GDP को IMF की मंजूरी
IMF ने भारत में GDP की गणना करने के तरीके में किए गए बदलावों को भी मंजूर कर दिया है. संस्था के मुताबिक ये नया तरीका अंतरराष्ट्रीय मानकों और उसके सांख्यिकी विभाग की सलाह के हिसाब से है. भारत के MoSPI ने GDP की गणना में बदलावों की जानकारी देते हुए एक नोट भी जारी किया है. IMF ने इस कदम की सराहना की, हालांकि उसने कहा कि आंकड़ों को और बेहतर बनाने की गुंजाइश अभी भी है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 16 Oct 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
IMF Indian Economy
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