हिंदी न्यूज़बिजनेसआरबीआई MPC की बैठक से पहले धड़ाम हुआ रुपया, US से ट्रेड डील के बावजूद क्यों खोई तेजी?

आरबीआई MPC की बैठक से पहले धड़ाम हुआ रुपया, US से ट्रेड डील के बावजूद क्यों खोई तेजी?

Indian Currency: विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक माहौल जरूर बना है, लेकिन अब भी निवेशक और कारोबारी सावधानी बरत रहे हैं.

By : राजेश कुमार | Updated at : 04 Feb 2026 10:50 AM (IST)
Rupee vs Dollar: आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक शुरू होने से पहले बुधवार को भारतीय रुपया अपनी हालिया मजबूती बरकरार नहीं रख सका और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे टूटकर 90.43 के स्तर पर आ गया. एक दिन पहले भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमति की खबर के बाद रुपये में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था और शुरुआती कारोबार में यह करीब 119 पैसे तक मजबूत हो गया था. हालांकि यह तेजी टिकाऊ साबित नहीं हुई और अगले ही दिन बाजार में सतर्कता हावी नजर आई.

डील के बावजदू क्यों गिरावट?

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक माहौल जरूर बना है, लेकिन अब भी निवेशक और कारोबारी सावधानी बरत रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक इस समझौते का कोई हस्ताक्षरित या आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आया है. न तो इसका पूरा ढांचागत मसौदा सार्वजनिक किया गया है और न ही अंतिम शर्तों की पुष्टि हुई है. इसी अनिश्चितता के कारण रुपये पर दबाव बना. इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 90.35 पर खुला, लेकिन बाद में कमजोरी के साथ 90.54 प्रति डॉलर तक फिसल गया, जो पिछले बंद स्तर के मुकाबले 22 पैसे की गिरावट को दर्शाता है.

गौरतलब है कि मंगलवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमति बनने के बाद रुपये ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 117 पैसे या 1.28 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की थी और 90.32 पर बंद हुआ था. इस दौरान रुपया एशियाई मुद्राओं में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनकर उभरा था. लेकिन जैसे ही बाजार को यह अहसास हुआ कि डील के औपचारिक और कानूनी पहलू अभी बाकी हैं, मुनाफावसूली और सतर्कता के चलते रुपये की रफ्तार थम गई.

शेयर बाजार में पॉजिटिव रुझान

दूसरी ओर, वैश्विक मोर्चे पर डॉलर में ज्यादा मजबूती नहीं दिखी. छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स मामूली 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 97.41 पर रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई और ब्रेंट क्रूड 0.65 प्रतिशत चढ़कर 67.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

घरेलू शेयर बाजारों में हालांकि सकारात्मक रुझान बना रहा. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 68.49 अंक की बढ़त के साथ 83,816.96 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 51.90 अंक चढ़कर 25,779.45 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों का भरोसा भी बना हुआ है. एफआईआई मंगलवार को शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने करीब 5,236.28 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जिससे बाजार को समर्थन मिला.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 04 Feb 2026 10:45 AM (IST)
Rupee US Dollar
