वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच नहीं थम रही रुपये में कमजोरी, आज फिर डॉलर के सामने मिली शिकस्त

Dollar vs Rupee: वैश्विक व्यापार में जारी अनिश्चितता और भारी बिकवाली दबाव के बीच भारतीय करेंसी लगातार कमजोर होती जा रही है. हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार की सुबह भी बाजार खुलते ही रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे टूटकर 88.67 के स्तर पर पहुंच गया. जानकारों का कहना है कि कमजोर अमेरिकी करेंसी, क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी और कुछ विदेशी पूंजी के आने के बावजूद रुपये को मजबूती नहीं मिल सकी.

क्यों टूट रहा रुपया?

विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों में आयात बिल बढ़ने और देश के बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर चिंता बनी हुई है. इसके साथ ही, बाजार की नजर भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील और हफ्ते के अंत में आने वाले पीएमआई आंकड़ों पर टिकी है. एक दिन पहले सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.59 पर बंद हुआ था. इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.43 पर आ गया.

मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने रुपये को थोड़ी राहत दी है, लेकिन बढ़ता व्यापार घाटा तेज रिकवरी को रोक रहा है. उन्होंने कहा कि आयातकों की डॉलर मांग, हेजिंग की जरूरत, विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी और व्यापार घाटे के दबाव के चलते रुपये में और हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है.

शेयर बाजार में गिरावट

घरेलू शेयर बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली. बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 151.86 अंक या 0.18 प्रतिशत फिसलकर 84,799.09 पर आ गया. इसी तरह एनएसई निफ्टी-50 भी 44.50 अंक या 0.17 प्रतिशत गिरकर 25,967.30 के स्तर पर रहा.

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.90 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) सोमवार को लिवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 442.17 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

